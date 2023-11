Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

ČESKOLIPSKO - Hledáme svědky dopravní nehody v katastru obce Ploužnice pod Ralskem

V úterý 14. listopadu v 11:25 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici č. II/268 ve směru od obce Kuřívody směrem na Ploužnici. Při projíždění pravotočivé zatáčky přes horizont z dosud nezjištěných příčin vyjela řidička osobního vozidla tovární značky CHEVROLET AVEO vpravo mimo komunikaci, kde narazila do směrového sloupu, náletových dřevin a poté do stromu. Žena utrpěla těžké zranění, se kterým byla z místa dopravní nehody letecky transportována do Krajské nemocnice v Liberci.

Policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě, kteří dopravní nehodu šetří, žádají svědky celé události aby se ozvali prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo se dostavili na služebnu Dopravního inspektorátu v České Lípě tel. 974 471 250.

16.11.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

