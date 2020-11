Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

LIBERECKO – Pátráme po řidiči, který v Hrádku nad Nisou přesně nezjištěným způsobem ohrozil cyklisty, který následkem toho upadl na vozovku.

Minulý týden ve čtvrtek 5. listopadu večer krátce před půl osmou hodinou se stala dopravní nehoda v Hrádku nad Nisou v ulici Donínská. Třicetiletý cyklista jel na jízdním kole při pravém okraji silnice ve směru do centra města, kde ho dosud neznámý řidič s neustanoveným vozidlem nezjištěným způsobem ohrozil. Následkem této situace cyklista upadl na vozovku, přičemž utrpěl zranění s předpokládanou dobou léčení do 42 dnů. Řidič s motorovým vozidlem z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. U cyklisty policisté alkohol vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají veřejnost, pokud má někdo jakékoliv informace směřující k ustanovení uvedeného vozidla a ke zjištění totožnosti jeho řidiče, který s místa dopravní nehody odjel, aby je sdělili policistům na bezplatné lince 158 nebo přímo policistům na Dopravní inspektorát v Liberci tel. 974 466 262.





9. 11. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

