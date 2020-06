Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

Český Krumlov – Dopravní policisté hledají svědky havárie v Objížďkové ulici.

Dne 2. června 2020 v 8:15 hodin došlo na silnici II/166 v ulici Objížďková v Českém Krumlově k havárii dosud nezjištěného řidiče, který jel v osobním vozidle značky Hyundai I30 vínové barvy. Vozidlo jelo ve směru od sídliště Plešivec ke světelné křižovatce. Dosud z nezjištěných příčin měl vjet vlevo na vyvýšený ostrůvek, kde měl narazit do dopravní značky „přikázaný směr jízdy vpravo“. Pak měl pokračovat přes přechod pro chodce na druhý vyvýšený ostrůvek, kde měl narazit do další dopravní značky „přikázaný směr jízdy vpravo“. Poté pokračoval v jízdě směrem ke světelné křižovatce, aniž by zastavil a dopravní nehodu řešil.

Českokrumlovští dopravní policisté žádají každého, kdo v uvedené době jel uvedeným úsekem a měl případně ve vozidle palubní kameru, která by mohla zaznamenat průběh havárie, nebo má relevantní informace k uvedené události, aby je kontaktoval osobně nebo telefonicky na Územním odboru Policie ČR Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Tovární 165, telefon 974 232 250 nebo 974 232 581. Případ šetří prap. Petr Maurer.

Předem děkujeme za poskytnuté informace.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

5. června 2020

Odkazy do noveho okna 2 Havárie z 2.6.2020 Český Krumlov - 2 Detailní náhled 1 Havárie z 2.6.2020 Český Krumlov - 1 Detailní náhled

