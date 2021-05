Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU - Hledáme mladou chodkyni, která odešla z místa dopravní nehody v ulici Československé armády, aniž by splnila povinnosti, které jí v dané situaci ukládá zákon.

Tento týden v pondělí 10. května odpoledne v 15.45 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády v místě u křižovatky s ulicí Stará osada. Řidič s vozidlem Škoda Octavia, který za sebou na tyči táhl druhé vozidlo Škoda Fabia s řidičem, jel ve směru od centra města do Liberce, kde mu v uvedeném místě z pravé strany vběhla bezprostředně do jízdní dráhy dosud neustanovená chodkyně, která při tom upadla na vozovku. Na její pád řidič Škody Octavie zareagoval prudkým brzděním, při kterém došlo k deformaci vlečné tyče, uvolnění vlečeného vozu Škoda Fabia a jeho následnému nárazu do zadní časti Škody Octavia. Neznámá chodkyně z místa události odešla, aniž by v té chvíli splnila povinnosti, které jí ukládá zákon. Provedené dechové zkoušky u obou řidičů měly negativní výsledky a žádný z nich neutrpěl naštěstí zranění. Předběžná výše způsobené škody činí částku 25.000,- Kč.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty kontaktovat také písemně prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přijmou především veškeré informace vedoucí ke zjištění totožnosti neznámé mladé chodkyně, která z místa dopravní nehody odešla, aniž by splnila povinnosti, které jí v takové situaci ukládá zákon.

Popis neznámé chodkyně: mladá žena ve věku kolem asi 20 let, štíhlé postavy, cca 170 cm vysoká, blond vlasy. Na sobě měla bílé tričko, černé kraťasy a černou obuv. Téměř současně s ní na uvedeném místě přecházel vozovku také neznámý muž se psem, jehož svědectví by policistům při šetření celé události velmi pomohlo.





13. 5. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

