Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU – Hledáme svědky dopravní nehody, která se stala v prostoru křižovatky ulic Želivského a Ivana Olbrachta.

V sobotu 13. dubna se odpoledne v 15.11 hodin stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Želivského a Ivana Olbrachta. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel po ulici Želivského ve směru od Rýnovic, kde při odbočování vlevo do ulice Ivana Olbrachta nedal přednost protijedoucímu autobusu MHD, který jel ve směru od centra města do Rýnovic. Řidič autobusu, aby zabránil střetu s odbočujícím vozidlem, prudce zabrzdil, přičemž v autobuse došlo k pádu tří osob – dvou dospělých a jednoho nezletilého dítěte. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou v současné době předmětem probíhajícího šetření. Ovšem řidič odbočujícího vozidla z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události a aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti řidiče, který z místa nehody odjel. Policisty také zajímá vozidlo, které v té době řídil i průběh dopravní nehody a samozřejmě budou rádi za poskytnutí případných záznamů z kamer projíždějících vozidel.





15. 4. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

