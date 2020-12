Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

LIBEREC – Pátráme po řidiči, který pravděpodobně srazil v ulici Horská chodce a z místa události ujel.

V pátek 2. října se deset minut před půlnocí stala dopravní nehoda v Liberci v ulici Horská. Dosud neustanovený řidič s nezjištěným vozidlem pravděpodobně narazil do 49letého chodce, který po tomto střetu upadl na vozovku, přičemž utrpěl zranění s předběžnou dobou léčení do 42 dnů. Z místa byl tento chodec převezen vozidlem Zdravotnické záchranné služby do liberecké nemocnice. Řidič s vozem z místa události odjel, aniž by zraněnému chodci poskytl první pomoc a splnil si všechny povinnosti, kterému v takové situaci ukládá zákon. Provedenou dechovou zkouškou v dechu zraněného chodce policisté naměřili hodnotu alkoholu 2,78 promile a nedokázal policistům sdělit jakékoliv informace k nezjištěnému vozidlu a jeho posádce.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají veřejnost, pokud má někdo jakékoliv informace směřující k ustanovení uvedeného vozidla a ke zjištění totožnosti jeho řidiče, který s místa dopravní nehody odjel, aby je sdělili policistům na bezplatné lince 158 nebo přímo policistům na Dopravní inspektorát v Liberci tel. 974 466 255.





10. 12. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

