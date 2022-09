Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

ČESKOLIPSKO – Hledáme svědky dopravní nehody, při které došlo ke střetu vozidla s cyklistou.

Ve čtvrtek 7. července letošního roku se pět minut po devatenácté hodině stala dopravní nehoda na silnici druhé třídy v katastru Jablonného v Podještědí. Ve směru z Jablonného v Podještědí do obce Postřelná jel dosud neznámý řidič s dosud neustanoveným vozidlem – pravděpodobně stříbrné barvy a v provedení combi. V bezprostřední blízkosti křižovatky s místní komunikací u autobusové zástávky Jablonné v Podještědí SUS tento řidič předjížděl cyklistu jedoucího ve stejném směru jízdy a do jeho jízdního kola narazil. Cyklista po tomto nárazu upadl na vozovku a utrpěl zranění, se kterým byl převezen z místa události do českolipské nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u cyklisty policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem řidič s vozem z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 471 821 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění totožnosti neznámého řidiče a ustanovení uvedeného vozidla.





23. 9. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

