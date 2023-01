Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONECKO – Hledáme řidiče, který ve Smržovce odjel z místa dopravní nehody, aniž by splnil povinnosti dané zákonem.

Dnes ráno v 6.52 hodin se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní u prodejny Autodíly Michálek. 72letá seniorka v té době přecházela vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce ve směru od ulice Staniční k ulic Občanská, tedy ve směru zleva doprava k prodejně s autodíly. V okamžiku, kdy chodkyně byla již na konci přechodu, tak do její nohy narazil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem, který jel ve směru od centra Smržovky do Tanvaldu. Seniorka po tomto střetu s vozidlem upadla za přechod mimo vozovku a naštěstí utrpěla jen lehké zranění. Neznámý řidič ovšem z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Policisté alkoholu u chodkyně vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. O totéž samozřejmě žádají i neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který z místa události ujel. Policisté od veřejnosti přivítají jakékoliv informace směřující k ustanovení osoby neznámého řidiče a vozidla, které v té době řídil.





27. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Liberekcého kraje

