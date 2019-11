Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům

Písek – Poškodil tři zaparkované automobily a ujel.

Písečtí dopravní policisté pátrají po řidiči, který včera okolo půl osmé večer nezvládl řízení na Václavském náměstí a narazil do tří zaparkovaných automobilů. Řidič jel ve směru od Strakonic do centra města, při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk a vyjel vpravo mimo jízdní pruh a bokem narazil do zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Octavia, pak do vozu Škoda Fabia a Ford Focus. Z místa dopravní nehody ujel!

Policisté dosavadním prošetřováním dopravní nehody zjistili, že by se mohlo jednat o osobní automobil značky Mitsubishi Colt, tmavé zelené barvy, okolo roku výroby 2000. Policisté získali také fotografii, kterou zveřejňujeme.

Máte-li k popisované události jakékoli informace, obraťte se na dopravní policisty na služebně v Písku na adrese Na Výstavišti 377 či telefonicky na linkách 974 235 254 či 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

20. listopadu 2019

