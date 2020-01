Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výzva při pátrání po svědcích

KLADENSKO – Pomozte při objasnění v prošetřovaném případu výtržnictví.

Policisté obvodního oddělení Kladno od 21. prosince 2019 prošetřují případ trestného činu výtržnictví, ke kterému došlo téhož dne krátce po půlnoci v klubu Relax v Kladně.

Policie vyzývá občany, kteří byli svědky incidentu v kladenském klubu Relax v sobotu 21. prosince 2019 v časovém rozmezí od 00.15 do 00.30 hodin, kde mohli zaznamenat neshody mezi jedním z hostů a pořadateli. Nejprve v horním patře před a poté za branou při vstupu do klubu. Host se dožadoval vstupu do těchto prostor. Vzhledem k jeho nevhodnému chování mu nebyl vstup pořadateli umožněn a z těchto důvodů poté došlo k slovní rozepři, která se vyhrotila ve fyzický útok.

Své poznatky k případu poskytněte na nejbližší policejní služebnu nebo na telefonní čísla 974 873 528 nebo 974 873 500.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. ledna 2020

