Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Výzva pardubických policistů

PARDUBICE - Při zjištění nerespektování nařízení vlády budeme nekompromisní!



Vzhledem k tomu, že v následujících dnech opětovně přiletí na pardubické letiště transportní letoun Antonov, za policii bychom rádi důrazně požádali občany, aby důsledně dodržovali všechna vydaná nařízení vlády. V tomto případě konkrétně to, aby se nesrocovali na místech, odkud je přistání letounu dobře vidět. V sobotu jsme na jednom místě zaznamenali více než stovku lidí, včetně dětí. Většina uposlechla výzev policistů, nicméně jednání tří mužů, kteří výzvy neuposlechli, budeme oznamovat příslušnému správnímu orgánu.

Občané, opravdu v této situaci nejde o to, kdo s koho, zda vyhrajete vy s vaší výmluvou, že jdete na procházku nebo policie. Všem nám by mělo jít hlavně a především o společnou věc, aby všichni respektovali nařízení vlády, aby různá omezující opatření mohla skončit co nejdříve. Prosíme vás, myslete na své zdraví! My jsme ti, kteří jsou společně s celým IZS v první linii, my jsme pro vás venku, vy pro nás zůstaňte doma!

Priložena audio zpráva PČR

Foto PČR

23. březen 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Související dokumenty audio výzva

Velikost souboru:1,1 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem