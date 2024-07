Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Usnesení o zajištění výnosu z trestné činnosti

Č. j. KRPB-237960-462/TČ-2023-060282-HAV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

2 . oddělení hospodářské kriminality

Cejl 4/6, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-237960-462/TČ-2023-060282-HAV

Brno 24. 7 2024

VÝZVA k vyzvednutí zásilky

doručované podle § 64 trestního řádu

Adresát:

ANTON Olena r. 1953

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Jakuba Obrovského 552/11, 63500 Brno-Bystrc

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-373/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

FEDOROV Ivan r. 1955

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Jakuba Obrovského 552/11, 63500 Brno-Bystrc

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-376/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

FEDOROVA Olena r. 1955

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Jakuba Obrovského 552/11, 63500 Brno-Bystrc

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-377/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

FULEI Viktoriia r. 1990

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Dvorského 38/20a, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-378/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

HALYCH Nataliia r. 1984

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Kamenná 174/4, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-379/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

NAD Beata r. 1973

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Lužánecká 1889/12, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-388/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

POPOVYCH Zlatoslava r. 1985

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Lužánecká 1889/12, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-389/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

ROMAN Oksana r. 1958

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Lužánecká 1889/12, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-391/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

SHANDRA Nelia r. 1988

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Dvorského 38/20a, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-392/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

TAIHLER Nataliia r. 1949

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Jakuba Obrovského 552/11, 63500 Brno-Bystrc

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-394/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

TOFAN Anzhela r. 1971

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Lužánecká 1889/12, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-396/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

TOVT Yeva r. 1959

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Lužánecká 1889/12, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-397/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

USMANOV Valerii r. 1947

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno-Slatina

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-401/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

VARFOLOMEIEVA Tetiana r. 1964

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Jakuba Obrovského 552/11, 63500 Brno-Bystrc

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-402/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

VOLOSHYN Liudmyla r. 1978

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Kamenná 174/4, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-403/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

ZHDANOVYCH Halyna r. 1978

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Kamenná 174/4, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-404/TČ-2023-060282-HAV

Adresát:

ZHDANOVYCH Kateryna r. 1975

Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Kamenná 174/4, 639 00 Brno-Štýřice

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 19. 6. 2024 pod č. j. KRPB-237960-405/TČ-2023-060282-HAV

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

2. oddělení hospodářské kriminality

Cejl 4/6, 611 38 Brno

Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti zastižen/a, na uvedené adrese jste neznámý/neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost dne 24. 7. 2024 uložena. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to na recepci v budově Policie České republiky, Příční 200/31, 602 00 Brno-Zábrdovice v době od 7:00 do 15:00 hodin. V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vrácena odesilateli, o tomto se na úřední desce vyvěsí sdělení.

Jméno a příjmení doručujícího policisty:

por. Ludvík Kopeček





Vyvěšeno dne: 24.07.2024

Sejmuto dne: 06.08.2024

