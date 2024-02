Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k převzetí písemnosti - Iryna MISHKARIEVYCH

Č. j. KRPT-226725-63/TČ-2023-070213, KRPB-36029-1/2024-0600PI, Iryna MISHKARIEVYCH, roč. 1987

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Frýdek-Místek

obvodní oddělení Nošovice

Nošovice 155, 739 51 Nošovice



Č. j. KRPT-226725-63/TČ-2023-070213

Nošovice 15. února 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Nošovice, v trestní věci pod č.j. KRPT-226725/TČ-2023-070213

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Osobě: Iryna MISHKARIEVYCH, nar. 14.06.1987, bytem Antonínská 549/2, 602 00 Brno-Veveří, možnost převzetí následující písemnosti:



Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 29.08.2022 vedené pod č.j. KRPT-226725-9/TČ-2023-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.



Protože jste nebyla při doručování písemnosti zastižena na adrese pobytu ani na adrese uvedené bance, tj. Sportovní 559/2A, 602 00 Brno – Ponava, a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.



Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v době od 07:00 hodin do 19:00 hodin na Obvodním oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.



V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.



prap. Bc. Petr Mikuš

inspektor

tel.: +420 974 732 711

email: krpt.podatelna@pcr.cz

datová schránka: n5hai7v



npor. Mgr. Stanislav Lasota

vedoucí oddělení



v z. npor. Mgr. Miroslav Topiarz

schváleno elektronicky





Vyvěšeno dne: 15.02.2024

Sejmuto dne: 26.02.2024

