Výzva k objasnění okolností dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU – Hledáme řidiče, který s vozidlem odjel z místa dopravní nehody v ulici Pod Vodárnou.



Minulý týden v pondělí 12. srpna odpoledne ve 12.40 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Pod Vodárnou. Řidič s vozidlem taxislužby Škoda Octavia jel v té době ve směru od Liberce, kde v levotočivé zatáčce z protisměru vyjelo dosud nezjištěné větší vozidlo, jehož dosud neznámý řidič se nedržel dostatečně při svém pravém okraji vozovky. Aby řidič se Škodou Octavie zabránil jejich střetu, najel vpravo na nezpevněnou krajnici, která ho s vozem neudržela, narazil do betonových obrubníků a následně došlo k pádu vozidla z prudkého srázu. Neznámý řidič ovšem z místa události ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Při uvedeného dopravní nehodě byli zraněni dva spolujezdci ve vozidle taxislužby, kteří byli převezeni na ošetření do jablonecké nemocnice. Alkohol u řidiče taxislužby policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti neznámého řidiče i k samotnému průběhu dopravní nehody. Samozřejmě budou rádi, když se jim neznámý řidič pravděpodobně většího vozidla přihlásí sám.





19. 8. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

