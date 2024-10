Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě v katastru Železného Brodu

JABLONECKO – Hledáme řidiče s nákladním vozidlem, který odjel z místa dopravní nehody na silnici I/10.

Ve čtvrtek 17. října se v 19 hodin stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo 10 v katastru Železného Brodu. Dosud neznámý řidič s nezjištěným nákladním vozidlem jel ve směru od Malé Skály do Železného Brodu, kde za obcí Splzov předjížděl pracovní stroj Noremat, jehož řidič s ním při pravé straně komunikace sekal trávu. Při tomto předjíždění ovšem řidič s nákladním vozidlem vjel do protisměru, kde v té době od Železného Brodu jela řidička s vozem Škoda Fabia. Aby nedošlo ke střetu s uvedeným nákladním vozidlem, strhla řidička řízení osobního vozu vpravo a vyjela mimo komunikaci do travnatého příkopu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Řidič s nákladním vozidlem následně z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Na základě dosud provedeného šetření by se mohlo jednat o nákladní vozidlo s návěsem šedé nebo modré barvy.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přijmou jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti neznámého řidiče i k samotnému průběhu dopravní nehody. Samozřejmě budou rádi, když se jim neznámý řidič nákladního vozidla přihlásí sám. Přivítáme i případné záznamy s palubních kamer projíždějících vozidel.





30. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP LK

vytisknout e-mailem