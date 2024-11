Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě u Penny marketu v Tanvaldu

JABLONECKO – Hledáme důležité svědky dopravní nehody, kteří by nám pomohli zjistit totožnost řidiče, který ujel z místa události.

Ve čtvrtek 31. října se stala odpoledne přibližně deset minut před sedmnáctou hodinou dopravní nehoda na komunikaci u prodejny Penny market v Tanvaldu. Dosud nezjištěný řidič (řidička) s vozidlem Škoda Fabia combi modré barvy při couvání z parkovacího místa narazil do zaparkovaného vozu Ford Galaxy a z místa události ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Dopravní policisté od samého počátku celou věc intenzivně šetří a na základě zjištěných poznatků se domnívají, že na přiložených fotografiích z kamerových systémů mohou být zachyceny důležité svědkyně celé události, které by mohly svým svědectvím přispět ke zjištění totožnosti uvedeného neznámého řidiče.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají o pomoc případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přijmou jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti neznámého řidiče a také dvou žen zachycených na přiložených fotografiích. Samozřejmě budou rádi, když se jim neznámé důležité svědkyně stejným způsobem přihlásí samy.





15. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem