Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva dopravních policistů

ČESKOLIPSKO - Kámen, který odletěl z nákladu kamionu, mohl zabít řidiče.

V sobotu 5. června dopoledne projížděl neznámý řidič dosud nezjištěné nákladní soupravy pravděpodobně ve směru od Rumburku na Nový Bor, když krátce před desátou hodinou na obchvatu Nového Boru zhruba 200 metrů za lávkou pro pěší odlétl kámen z jeho nákladového prostoru. Souprava převážela štěrk, nicméně zhruba deseticentimetrový kámen, který z něj vyletěl, rozbil čelní sklo protijedoucího osobního vozidla značky Renault Megane Scenic a zasáhl řidiče do obličeje. Ten díky své duchapřítomnosti dokázal vozidlo zastavit, aniž by naboural do jiného auta , a nebo sám havaroval. Jeho zranění v obličeji si následně vyžádalo převoz do nemocnice.

Pokud nám někdo může pomoci se zjištěním totožnosti řidiče, který kamion s nákladem štěrku řídil v sobotu 5. června pravděpodobně od Rumburku na Nový Bor, ozvěte se prosím na naši bezplatnou tísňovou linku 158. V renaultu spolu s řidičem cestovala ještě jedna mladší žena. To, že řidič zásah takovým kamenem přežil, a ještě k tomu navíc dokázal auto uřídit bez nehody, je malý zázrak. S řidičem kamionu bychom potřebovali hovořit, proto se obracíme také přímo na něj, aby se nám přihlásil a k události poskytl své svědectví.

21. 6. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

