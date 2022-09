Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Významné poděkování primátorem města Ostrava

MŘ Ostrava - ocenění policistovi a strážníkovi

Ve středu 14. září 2022 v odpoledních hodinách v budově Magistrátu města Ostravy proběhlo poděkování a ocenění našich kolegů za profesionální přístup a odvahu v době, kdy svůj volný čas trávili na svatbě svého kamaráda, kolegy.

Policista pprap. Daniel Kocián z oddělení hlídkové služby Ostrava a strážník Tomáš Janáček z Městské policie Ostrava patřičné ocenění „Stužku za záchranu života“ převzali z rukou primátora Statutárního města Ostravy pana Ing. Tomáše Macury, MBA. Přítomen samotného slavnostního aktu byl také ředitel Městského ředitelství policie Ostrava Ing. Antonín Řezníček a ředitel Městské policie Ostrava Ing. Miroslav Plaček.

Neskutečnou odvahu, odhodlání, ale především profesionální nasazení oba ocenění dokázali 22. srpna 2022. Byl to den plný lásky, radosti a oslav. Odpoledne si své „ANO“ řekli novomanželé. Rodiče i hosté svatebčanů užívali svatbu plnými doušky, než přišel ve večerních hodinách zlom. Bez předchozích projevů zdravotních komplikací, najednou během hovoru upadla 55letá maminka ženicha do bezvědomí. Do poskytování první pomoci se zapojil jak sám ženich, tak naši ocenění. Rozpoznali správně život ohrožující stav a započali provádět nepřímou srdeční masáž. Mezitím se další svatebčani spojili s operátorem ze zdravotnické záchranné služby. Na základě jejich pokynů se kolegové mezi sebou střídali v masáži srdce až do obnovení životních funkcí. Během šesti minut na místo přijeli zdravotníci, kteří si ženu převzali do své péče a pokračovali již v profesionální pomoci. Jak sami na místě uvedli, svým aktivním zásahem jednoznačně přispěli k záchraně ženy, protože každá minuta bez pomoci znamená při takovém to postižení snížení šance na kvalitní přežití.

Následující den po konzultaci s lékařem ženich zjistil, že mamince jeho kamarádi opravdu zachránili život. Jak lékař uvedl, u ženy došlo k náhlému selhání krevního oběhu, příčinou byla porucha srdečního rytmu.

Kolegům patří velké díky!

dne 14. září 2022

por. Bc. Eva Michalíková

