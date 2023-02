Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 17. února 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, XXXXXXXXX č.p. XXX, XXX XX XXXXXX, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 27 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace, na položené otázky podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod – nestranně a pravdivě a v souladu se zákonem č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, a zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu, a to poskytnutí informací písemnou formou s doručením na označenou doručovací adresu, XY@X.cz a jejich zveřejnění na úřední desce a to i elektronické tohoto státního orgánu.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 27 otázek.

Otázka č. 1.1-

Zda byla , příslušnice Policie ČR XXX. XY , si vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a bila seznámena se skutečným stavem věci, aby mohly bít poskytovány, pravdivé a nestranné informace , že k pravosti , listiny vydané v písemné podobě v r. 20XX u Okresního soudu v XXXXXXXX, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX, bylo potřeba tuto listinu rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX vydanou v písemné podobě v r. 20XX, vyhodnotit zajistit, spolu s protokolem z veřejného a ústního jednání ze dne 21.11.20XX, z řízení čj.XY XXX/XX ve věci vypořádání BSM , vedeného u Okresního soudu v XXXXXXX a prověřit ze zákona toto znění rozsudku, veřejně a ústně vyhlásit podle článku 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a zákona §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. , a znění tohoto rozsudku vydaného v písemné podobě, muselo být zachyceno jako podklad do veřejné listiny, označené soudní řízení čj. XY XXX/XX, §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve znění vyhlášeném. Při nesplnění této zákonné povinnosti , se i v současné době, jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu s veškerými právními důsledky. A to i pro osoby které na základě neplnění zákonných povinností, úředních osob činných u Policie ČR, napomáhali používání padělané a pozměněné veřejné listiny jako pravé.

Odpověď k 1.1-

Při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/99Sb, o svobodném přístupu k informacím, postupuji podle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 157/2008, o zajišťování svobodného přístupu k informacím v Policii České republiky. Tento pokyn stanoví:

Čl. 10 ZP PP č. 157/2008 :

Evidence žádosti

Zpracovatel písemné žádosti po jejím obdržení poskytne neprodleně příslušnému preventivně informačnímu pracovišti její kopii k evidenci, pokud příslušné preventivně informační pracoviště již touto kopií nedisponuje. Zpracovatel písemné žádosti dále bez zbytečného odkladu poskytne příslušnému preventivně informačnímu pracovišti kopii

a) úkonu, kterým byla žádost rozdělena, sloučena a vyřízena,

b) informace v elektronické podobě, která se zveřejní podle čl. 2 odst. 5,

c) odvolání a rozhodnutí o něm,

d) stížnosti na postup při vyřizování žádosti a rozhodnutí o ní,

e) pravomocného rozhodnutí soudu ve věci upravované tímto závazným pokynem, má-li ho k dispozici.

Pracovníci oddělení tisku a prevence odpovídají za formální stránku odpovědi, ale otázky od žadatelů se posílají konkrétním zpracovatelům. ÚO PČR Semily k otázce 1.1- dodává, že věc byla řádně prošetřena, padělání či pozměnění rozsudku OS Semily nebylo zjištěno.

Otázka č. 1.2-

Zda byli vedoucí pracovníci činní u Policie ČR , Libereckého kraje seznámeni , na základě svého kvalifikovaného , posuzování , že listina rozsudek čj.XY XXX/XX -XXX ze dne 21.11.20XX spolu s dalšími veřejnými listinami, označených spisovou značkou , XY XXX/XX Okresního soudu v XXXXXXXX . Krajského soudu v Hradci Králové rozhodoval o XY XXX/XX, Vrchního soudu v Praze rozhodoval o XY XXX/XX , používané od prosince 20XX do cca 20XX používané ( 20XX), nebylo vůbec, registrované v digitální evidenci Okresním soudem v XXXXXXX ASIS , kde se jednalo o nezákonně zahájené řízení a nejednalo se o písařskou chybu ( viz důkazní listiny) ale o nezákonně zahájení a vedené soudní řízení XY XXX/XX o zneužití pravomoci úřední osoby a podvodu pod čj. XY kde po právní stráncXXX/XX a vedení spisu, a vydávaného ze strany Úřední osoby soudní JUDr. XY , na základě podvodu zakrýt- padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX, kde tato úřední osoba soudní, porušila čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR – kdy toto znění rozsudku veřejně nevyhlásila , při porušení § 40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. – znění vyhlášeného rozsudku nebylo zaprotokolováno- zaznamenáno ve veřejné listině dne 21.11.20XX v řízení XY XXX/XX, při porušení zákona 2!1993Sb. Listiny základních práv a svobod, porušením nestrannosti, zákonným způsob ukončit soudní řízení, pod čj. XY XXX/XX a od 21.11.20XX , doručit ,, žalobci XY“ , rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XXve znění vyhlášeném kde tato nezákonná činnost je činěna za účelem šikany s úmyslem, žalobci XY, mu způsobit škodu a je prokazatelné o a důvodné podezření z organizované trestné činnosti .

Odpověď k 1.2-

S Vámi uváděnými skutečnostmi byli seznámeni pouze někteří vedoucí pracovníci činní u Policie ČR Libereckého kraje, přičemž nebyla zjištěna protiprávní činnost, ale pouze Vámi zmíněná písařská chyba.

Otázka č. 1.2- (opakování čísel)

Zda si bila paní XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila se se skutečným , stavem, listiny vedené u oddělení hospodářské kriminality ÚO PČR Semily, pod č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2020-181181, kde tento spis nemá charakter, prověřování oznámené trestné činnosti podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu, spadající, pod označení spisu , za lomítkem ,,/TČ“ , pod dozorem a kontrolou státního zástupce a je kdy tato spisová značka spadá , pod zákonné ustanovení zákona 500/2004Sb. ŠŘ, kde tento spis, nebyl ,, ve věci trestního oznámení na Ing. XY – veden ve smyslu zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a nebyl , dozorován a kontrolován státním zástupcem. Kde tyto úkony, nejsou použitelné v trestním řízení, které ze zákona neproběhlo.

Odpověď k 1.2-

O označení spisů č.j. či TČ si rozhodují jednotliví vedoucí oddělení na základě vyhodnocení prvotních podkladů. Uvedený spis podlehl přezkumu ze strany Okresního státního zastupitelství (dále jen „OSZ“) Semily.

Otázka č. 1.3-

Který zákon, přesně kvalifikovat, umožňuje , příslušníkům Policie ČR LK, tvrdit, že spisové značky , jako je spisu u oddělení hospodářské kriminality ÚO PČR Semily pod č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2020-181181, označené za lomítkem ,,/ČJ“ , mají charakter prověřování oznámené trestné činnosti podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu v souběhu s zákonem 40/2009Sb. Tr. zákona v souladu se zákonem 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, a zákonem 1/1993Sb. Ústavy ČR.

Odpověď k 1.3-

U takto označených spisů je prováděno šetření podnětů dle Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Otázka č. 1.4-

Zda si bila XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence se seznámila skutečným stavem, stavem, že dotaz na otázku má smysl ,,Který příslušník, s uvedením titulu, hodnosti, jména příjmení, číslo služební, pracovní zařazení. S Policie ČR a, zda byli prověřeny všechny důkazy, nasvědčující, podvodu, padělání a pozměňování veřejných listin u a vydírání u při zneužití pravomoci úřední osoby KP XXXXXX – LV: XXXX ků. XXXXXX a LV: XXXX k.ú. XXXXXX , jestliže tento příslušník Policie ČR, neplnil svoji zákonnou povinnost a svoji činnosti a nečinnosti, napomáhal k používání padělané a pozměněné veřejné listiny ,,LV: XXXX k.ú. XXXXXX.

Odpověď k 1.4-

Původní dotaz ze dne 3.2.2023 skutečně postrádá smysl. Žádná protiprávní činnost v této věci nebyla zjištěna.

Otázka č. 1.5-

Zda si bila XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila se se skutečným , stavem, že ze strany příslušníků Policie ČR, nebylo zjišťováno – prověřováno v souladu se zákonem 141/1961Sb. Tr. Řádem - kde by nějaké usnesení, obsahovalo, že listina označená jako padělaní LV: XXXX k ú. XXXXXX , v terminologii – Policie ČR, ,, nebylo zaznamenáno“, že tato listina LV: XXXX k.ú. XXXXXX neobsahovala, padělaný údaj, SJM“, v části A, jestliže, manželství zaniklo v r. 19XX, a padělán údaj. V části, ,,B“ že XY, je vlastním pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX zapsaném v LV. XXXX, kdy smyslem této nezákonné činnosti, byl neoprávněný majetkový prospěch, m pro XY, XXXX, a šikany oznamovatele poškozeného s úmyslem, ze strany některých příslušníků Policie ČR, oznamovateli –poškozenému, při neplnění zákonných povinností, způsobit škodu XY , XXXX,-

Odpověď k 1.5-

Šetření či prověřování bylo provedeno dostatečně a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.6-

Zda si bila XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila se se skutečným , stavem, že žádné prověřování ze strany, příslušníků Policie ČR ve věci nezákonného uvedení v LV: XXXX k.ú. XXXXXX, v části ,,A“, ,,B“ ,,,B1“ ,,C“ že, byli padělány v nezákonný prospěch XY k získání neoprávněného majetkového prospěchu, a přesto že nebyla vlastníkem pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX zapsaném v LV. XXXX k.ú. XXXXXX. Policie ČR, při neplnění zákonné povinnosti , úředních osob, a šikaně oznamovatele trestné činnosti, kdy neprovedla , prověřování v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr.řádu , aby zjistila skutečný stav , na základě, zákona a listin, že se jedná o padělanou a pozměnou veřejnou listinu, je veřejně nepravdivé skutečnost- že tato nezákonná činnost nebyla, zjištěna.

Odpověď k 1.6-

Šetření či prověřování bylo provedeno dostatečně a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.7-

Který, uvedení hodnosti, titulu, jméno, příjmení, pracovní zařazení a pod jakým čj., s uvedením, dne, měsíce, roku, kdy nezjistil příslušník Policie ČR, KŘP LK, že žádná nezákonná činnost ze strany pracovníků Katastrálního úřadu, pracoviště XXXXXX nebyli na základě mého nebo pana XY, oznámených věcech zjištěna.

Odpověď k 1.7-

Uvedený dotaz se týká informací nespadajících do poskytovaných informací v rámci zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím. Požadovanou informaci je možno získat procesním postupem – nahlížením do spisu u oddělení hospodářské kriminality ÚO PČR Semily pod č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2020-181181. Uvedená věc byla taktéž prověřena pod č.j. ORSM-XXX/TČ-14-20XX, přičemž spis byl již skartován.

Otázka č. 1.8-

Zda si byli příslušníci Policie ČR, KŘP LK vědomi od r. 20XX co obsahovala veřejná listna LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části A- SJM , v části B, že dům čp. XXX pozemku č. XXXX/X , zapsaném na LV: XXXX, že pozemek byl XY, nebo v části C, že byla zapsána listina usnesení čj. Xx XXXX/2004-10 ze dne 21.11.20X. bez vykonatelnosti- nebyla opatřena doložkou, právní moci a vykonatelnosti.

Odpověď k 1.8-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.9-

Zda si bila XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila se se skutečným , stavem, že se nejedná o spekulativní dotaz, žádné relevantní důkazy nebyly ze strany příslušníků OOP Semily přehlíženy Zda bylo ze strany, některých příslušníků Policie ČR, činných u Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, bylo běžné, že byli přehlíženy, důkazy, proti pachateli trestné činnosti u osoby XY, XXXX XXX XXXXXXX, vloupání do prostor- dílny pana XY, XXXX, jiné osoby- na základě smlouvy o pronájmu ke krádeži vybavení dílny, přesahující částku XXX 000,-Kč, a tuto nezákonnou činnost umožnily, na základě, nepodloženého tvrzení – důkazy -, pachatele trestné činnosti aby získal neoprávněná majetková prospěch.

Odpověď k 1.9-

Jedná se skutečně o spekulativní dotaz, žádné takové jednání nebylo nikdy zjištěno.

Otázka č. 1.10-

Zda si bila XXX. XY, vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila se se skutečným, stavem, že nebylo trestní oznámení řádně prověřeno a posuzována to ani celkově a odborně a to ani kvalifikovaně posuzovány, ze strany Příslušníků Policie ČR, Zda byl ze strany, některého příslušníka Policie ČR, Obvodního oddělení, zaznamenán, důkaz, veřejná listina, prokazující nové skutečnosti o trestné činnosti, vloupání- do dílny ke které neměl zákonné oprávnění - pronájem, podvodu- sdělování úmyslně nepravdivých skutečností- že mu pan XY dluží peníze. Krádeže- vybavení dílny\ v částce přesahující XXX 000,- Kč s úmyslem způsobit škodu, vydírání- údajného dluhu- na základě krádeže vybavení dílny XXX 000,- Kč ale tyto peníze v žalobě neuvedl, + žaloba o částku XXX 050,- Kč, kde byl utvrzován, že tuto nezákonnou činnost si může dovolit + vydírání, pana XY- kde se tato skutečnost, nezakládala na pravdě, ze strany XY XY – kde se tato skutečnost, nezakládala na pravdě, ze strany XY.

Odpověď k 1.10-

Věc byla řádně prověřena, nebylo zjištěno protiprávní jednání. Spisový materiál byl v souladu se skartačním řádem skartován.

Otázka č. 1.11-

Co bylo podle XXX. XY, přesně specifikováno – když je uvedeno ,,věc byla řádně prověřena a posouzena komplexně“ když nebylo rozhodováno a doloženo ze strany XY, že by dlužil pan XY, peníze, na základě, jiných důkazů, účetnictví, atd. pachateli nezákonné činnosti.

Odpověď k 1.11-

Věc byla řádně prověřena, nebylo zjištěno protiprávní jednání. Spisový materiál byl v souladu se skartačním řádem skartován.

Otázka č. 1.12-

Zda bila XXX. XY, si vědoma, nebo bila seznámena jako vedoucí oddělení tisku a prevence a seznámila, zda byl ze strany, některého příslušníka Policie ČR, Obvodního oddělení, zaznamenán, důkaz, veřejná listina, rozsudek jménem republiky, Krajského soudu v Hradci Králové pod čj. XX Xx XX/20XX ze dne 2.2.20XX , nabyl právní moci 15.11.20XX , rozhodnutí prokazující nové skutečnosti o trestné činnosti, XY, že pan, XY, neměl k osobě, pachatele z podnikatelské činnosti, žádný dluh, vloupání- do dílny ke které neměl zákonné oprávnění - pronájem, podvodu- sdělování úmyslně nepravdivých skutečností- že mu pan XY dluží peníze. Krádeže- vybavení dílny\ v částce přesahující XXX 000,- Kč s úmyslem způsobit škodu, vydírání- údajného dluhu- na základě krádeže vybavení dílny XXX 000,- Kč ale tyto peníze v žalobě neuvedl, + žaloba o částku XXX 050,- Kč, kde byl utvrzován, že tuto nezákonnou činnost si může dovolit + vydírání, pana XY.

Odpověď k 1.12-

Věc byla řádně prověřena, nebylo zjištěno protiprávní jednání. Spisový materiál byl v souladu se skartačním řádem skartován.

Otázka č. 1.13-

Přesně a správně je definována otázka.

Odpověď k 1.13-

Dotaz nebyl položen.

Otázka č. 1.14-

Z jakých důvodů . přesně specifikovat, nebyla , XXX. XY, si vědoma jako vedoucí oddělení tisku a prevence, že Policie ČR neměla informaci jako vedoucí oddělení tisku a prevence nebyla seznámena, se skutečností na základě nekvalifikované činnost . Policie ČR, Obvodního oddělení Semily a není tento dotaz , třeba směřovat KRPL-XXXXX/TČ-2017, který státní zástupce a z kterého státního zastupitelství, prováděl dozor nad zachováváním zákonnosti. Když tento údaj měla údajně Polic

Odpověď k 1.14-

Bylo Vám sděleno, že s tímto dotazem je třeba se obrátit na OSZ v Semilech, neboť se jedná o dotaz ohledně činnosti tohoto úřadu.

Otázka č. 1.15-

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP LK, a bylo zaznamenáno, nebo zjištěno, že zřejmě, činnost vedená u Policie ČR OO Semily, pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-7, nebylo jako prověřování oznámené trestné činnosti, ,,/TČ“ dozorována státním zástupcem.

Odpověď k 1.15-

Vámi zmíněné řízení bylo předloženo k přezkumu na OSZ Semily v souladu s trestním řádem.

Otázka č. 1.16-

Z jakých důvodů si nebyla . přesně specifikovat , XXX. XY, si vědoma jako vedoucí oddělení tisku a nebyla seznámena se skutečností, že byli poskytovány , nepravdivé informace ze strany Policie ČR , že nelze stíhat pachatele trestné činnosti, osoby , sodní, že by se jednalo o zásah do jejich nezávislosti.

Odpověď k 1.16-

Taková informace nebyla nikdy poskytnuta.

Otázka č. 1.17-

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR, KŘP LK, zaznamenáno nebo jinak prověřováno, na základě zákonů České republiky a EU, zda bylo ze strany některého příslušníka Policie ČR , Územní odbor Semily , prověřováno a zajištěny důkazy ( doručenky) , zda byl rozsudek vydaný v písemné podobě , pod označení písemnosti č.j. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX vydaný v písemné podobě v r. 20XX, který podle sdělování Policie ČR, nabyl právní moci dne 15.1.20XX, a zda byla , ze zákona doručena, tato písemnost ,označovaná , jako rozsudek č.j. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX, tj. v prosinci 20XX, obecnímu zmocněnci , pana XY, XY , XXXX, XXXXXXXXX čp. XXX , XXX XX XXXXXX , aby tato označená , písemnost, mohla ze zákona nabýt právní moci a vykonatelnosti, ke dni 15.1.20XX jak je uvedeno.

Odpověď k 1.17-

Doručení rozsudku OS Semily XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX bylo zcela v gesci uvedeného soudu. Pro potřeby vedeného šetření u policejního orgánu Územního odboru Semily byla písařská chyba zcela dostatečně vysvětlena. K uvedenému jste obdržel zcela dostatečné odpovědi na Vaši žádost ze dne 18.10.2022 (body 1.10 a 1.11).

Otázka č. 1.18-

Zda si bili, vedoucí pracovníci činní u Policie ČR, KŘP LK, že se nejedná o spekulativní dotaz ale o doložitelnou činnost, na základě důkazů., že ze strany Policie ČR a přezkumem ze strany kontrolních orgánů a to i případně ze strany dozorového OSZ Semily, že nebyli zjištěny u příslušníků Policie ČR,. Obvodního oddělení Semily, žádná taková činnost zjištěna, kde listinné důkazy, prokazují opak, a to i ve věci, prověřování, oznámené trestné činnosti, na soudního znalce, Ing. XY, na soudního exekutora Mgr. XY, Exekutorský úřad XXXXX, na soudního exekutora Mgr. XY, Exekutorský úřad XXXXXX, u XY atd., kde lze již prokázat, že se jednalo o neplnění zákonné povinnosti úředních osob za účelem šikanování oznamovatele- poškozeného za účelem mu způsobit škodu, na právech a majetku.

Odpověď k 1.18-

Žádné takové skutečnosti nebyly zjištěny.

Otázka č. 1.19-

Jak teda bylo možné, jestliže Policie ČR KŘP LK , , tvrdí opakovaně , že příslušníci Obvodního oddělení Semily , a i dalších oddělení Územního odboru PČR Semily , jednali v případě , prověřování či šetření jak mých podání ( i oznámení XY) v rámci zákona, když příslušníci, Policie ČR, u listiny čj. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX a listiny vydané z XY XXX/XX na čj. XY XXX/XX-XXX- ze dne 21.11.20XX , porušily čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy nezjistili, že toto znění rozsudku, nebylo ani u jedné listiny, veřejně a ústně vyhlášeno, při porušení §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., o protokolaci – záznamu vyhlášeného rozsudku, při porušení zákona 2/1993Sb. Ústavy ČR, odepřením – nestrannosti- při zneužití libovůle, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, odepření spravedlnosti. A zákon a listiny, tuto nezákonnost, prokazují, při naplnění i zákona 40/2009Sb. Tr. zákona.

Odpověď k 1.19-

V tomto případě nebyla žádná protiprávní činnost zjištěna.

Otázka č. 1.20-

Jak mohou u Policie ČR, chybět informace Který státní zástupce z kterého státního zastupitelství s uvedením titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti, v řízení vedeném u Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, KRPL-XXXXX/TČ-2017, který státní zástupce, dozoroval toto řízení.

Odpověď k 1.20-

Bylo Vám sděleno, že s tímto dotazem je třeba se obrátit na OSZ v Semilech, neboť se jedná o dotaz ohledně činnosti tohoto úřadu.

Otázka č. 1.21-

Zda byl dán, ze strany, některého vedoucího pracovníka činného u Policie ČR, KŘP LK, pokyn některým příslušníkům Policie ČR, znemožnit nebo, neprověřovat, podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu , oznámenou trestnou činnost, padělání a pozměňování veřejné listiny u Katastrálního pracoviště XXXXXX.

Odpověď k 1.21-

K ničemu takovému nikdy nedošlo.

Otázka č. 1.22-

Zda byla , ze strany, některého příslušníka Policie ČR, činného u Obvodního oddělení Semily , poskytována informace, jak písemnou formou, nebo ústně, nebo znakovou řečí že písemnost vydaná v písemné podobě cca v r. 20XX u Okresního soudu v XXXXXXX ve věci vypořádání BSM , pod č.j. XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20X, nabyla právní moci dne 15.1.20XX a byla doručena, zmocněnci , XY , XXXX, XXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXX a v případě že tato informace, byla poskytnuta , s uvedením , hodnosti, titulu, jména, příjmení, příslušníka Policie ČR s uvedením , dne ,měsíce ,roku kdy tato informace , byla poskytnuta s uvedením komu.

Odpověď k 1.22-

K uvedenému již byla poskytnuta vyčerpávající odpověď pod bodem 1.17.

Otázka č. 1.23-

Zda byla, ze strany některého příslušníka Policie ČR, KŘP LK , vyslechnuta . nebo podávala vysvětlení úřední osoba soudní JUDr. XY z Okresního soudu v XXXXXXXX. 20XX, , podezřelá z páchání trestné činnosti, zneužití pravomoci úřední osoby, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydírání, poškozování cizích práv , šikany k získání neoprávněného majetkového prospěchu pro XY , kdy tuto padělanou a pozměněnou veřejnou listinu XY XXX/XX-XXX ze dne 21.11.20XX, napomáhala používat jako pravou.

Odpověď k 1.23-

Uvedená soudkyně nebyla k věci vyslechnuta, neboť shromážděné podklady plně postačovaly pro rozhodnutí ve věci.

Otázka č. 1.24-

Zda byl ze strany Zda byla, ze strany některého příslušníka Policie ČR, KŘP LK , vyslechnuta . nebo podávala vysvětlení úřední osoba soudní , vedoucí občanskoprávního oddělení, paní XY , zda bil u Okresního soudu v XXXXXXXX, veden spis, pod č.j. XY XXX/XX a v jakém rozsahu, a zda u tohoto soudu, byli , tímto soudem, osvědčovány- pravost , za úplatu, listiny – nebo veřejné listiny, označené čj. XY XXX/XX.

Odpověď k 1.24-

Paní XY nebyla k věci vyslechnuta, neboť shromážděné podklady plně postačovaly pro rozhodnutí ve věci.

Otázka č. 1.25-

Zda, měli příslušníci Policie ČR ,Obvodního oddělení Semily ale i dalších oddělení Územního odboru PČR Semily nějaký podklad , vydané usnesení v této věci s odůvodněním , podle kterých zákonů se nestal, tento skutek , podle zákona č141/19621Sb. tr. řádu ( za dozoru státního zástupce) že jednali v případě prověřování oznámené trestné činnosti , u padělané a pozměněné veřejné listiny čj. XYXXX/XX-XXX ze dne 21,11,20XX, že příslušníci jednali v případě prověřování a šetření , trestního oznámení v rámci zákona.

Odpověď k 1.25-

Příslušníci Územního odboru PČR Semily rozhodovali na základě shromážděných dostatečných podkladů.

Otázka č. 1.26-

Zda, měli příslušníci Policie ČR ,Obvodního oddělení Semily ale i dalších oddělení Územního odboru PČR Semily nějaký podklad , vydané usnesení v této věci s odůvodněním, že uvedené zápisy v této listině, jsou v souladu se zákonem a neodporují zákonům, nebo jiným právním normám , podle zákona č141/19621Sb. tr. řádu ( za dozoru státního zástupce) že jednali v případě prověřování oznámené trestné činnosti , u padělané a pozměněné veřejné listiny LV: XXXX k.ú. XXXXXX , že příslušníci jednali v případě prověřování a šetření , trestního oznámení v rámci zákona.

Odpověď k 1.26-

Příslušníci Územního odboru PČR Semily rozhodovali na základě shromážděných dostatečných podkladů.

