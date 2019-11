Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

V noci z pátku 29. 11. na sobotu 30. 11. 2019 bude z hraničního přechodu v Krásném Lese do Mělníka přepravován nadměrný náklad. Souprava o délce 50,64 m, výšce 4,6 m, šířce 3,8 m a hmotnosti 250 t vyjede z hraničního přechodu v pátek ve 22:00 hodin a do Mělníka by měla dorazit v 7:30 hodin dne 30. 11. 2019.

Plánovaná trasa přepravy:

Krásný Les, státní hranice – D8 – D8 exit 18 Nová Ves – I/16 – Spomyšl – Býkev – Mělník (přístav)





por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

28. 11. 2019

vytisknout e-mailem