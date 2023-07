Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Žďársku

ŽĎÁRSKO: Kriminalita v prvním pololetí vzrostla

V prvním pololetí letošního roku došlo na Žďársku celkem k 577 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 319 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 55,3 %. Ve stejném období v roce 2022 došlo k celkem 477 trestným činů, z nichž policisté objasnili 219, a objasněnost činila 45,9 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku k 54 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 39 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 72,2 %. Ve stejném období roku 2022 došlo k 38 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 27 trestných činů, tedy 71,1 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2023 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 21 případů, z nichž 10 do konce pololetí objasnili. V roce 2022 se v prvním pololetí jednalo o 18 těchto trestných činů, z toho 13 případů policisté objasnili.

Druhou příčku v této kategorii zaujímá trestný čin nebezpečné vyhrožování. Policisté v první polovině tohoto roku zaevidovali 10 případů, přičemž do konce pololetí ukončili prověřování u osmi trestných činů.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2023 prověřovali kriminalisté 11 mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období pět případů objasnili. V loňském roce se za stejné období jednalo o sedm trestných činů, z toho do konce pololetí taktéž pět objasněných.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2023 policisté na Žďársku zadokumentovali 218 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 59 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 27,1 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 187 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 45 případů objasnili, tedy 24,1 %.

V letošním roce se v 52 případech jednalo o krádeže prosté, v 38 případech o krádeže vloupáním a 128 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Od začátku roku policisté prověřovali 38 případů, z nichž 12 do konce pololetí objasnili, tedy 31,6 %. V loňském roce se jednalo o 37 trestných činů, z toho 12 objasněných, což je 32,4 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 13 případů, ze kterých se jim tři trestné činy podařilo objasnit do konce pololetí. Za stejné období roku 2022 policisté zadokumentovali 15 případů. Druhou příčku v této kategorii zastupuje trestný čin krádež vloupáním do motorových vozidel. Kdy policisté v prvním pololetí zaevidovali sedm případů v dané oblasti.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 52 případů, z nichž objasnili 32, tedy 61,5 %. V loňském roce se jednalo o 54 trestných činů, z toho 24 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v obchodech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali celkem 24 případů, přičemž do konce uvedeného období 20 objasnili. Ve stejném období roku 2022 se jednalo o 10 trestných činů.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy, v této kategorii s počtem sedmi zaevidovaných případů, je trestný čin krádeže v jiných objektech. Po šesti zaevidovaných případech evidujeme u trestného činu krádeže v bytech.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2023 došlo na Žďársku k 32 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 12 objasnili. Objasněnost činila 37,5 %. Oproti loňskému roku jsme v této kategorii zaznamenali pokles o 20 případů. Ve stejném období v roce 2022 tedy došlo k 52 případům, z toho byly dva objasněny, tedy 3,9 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin zkrácení daně. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté zaevidovali čtyři případy tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí se nepodařilo žádný z evidovaných skutků ukončit. Ve stejném období předchozího roku jsme taktéž zaznamenali čtyři případy.

Ke značnému poklesu, a to o 22 trestných činů, došlo v případě trestného činu neoprávněného přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali tři trestné činy. V roce 2022 jich bylo do konce pololetí zaevidováno 25.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 139 trestným činům, z nichž 111 případů policisté do konce pololetí objasnili. Objasněnost tedy činila 79,9 %. Ve stejném období roku 2022 policisté na Žďársku prověřovali 102 případů, z tohoto počtu 67 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 51 případů. V loňském roce se jednalo o 33 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti, s počtem 33 případů, je trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného. Jedná se o mírný nárůst případů oproti stejnému období loňského roku, kdy policisté evidovali 25 případů. V letošním roce policisté do konce pololetí 27 případů objasnili, tedy 81,8 %.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku policisté zaevidovali celkem 123 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 75,6 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 93 případů. V roce 2022 se jednalo o 91 trestných činů, z toho 73 do konce pololetí objasněných.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili 50 trestných činů. V roce 2022 se jednalo o 47případů.

Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté zaevidovali 42 případů. Ve stejném období roku 2022 se jednalo o 21 případů, tedy došlo v letošním roce k 50,0 % nárůstu.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

21. července 2023

