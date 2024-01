Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Vysočině v roce 2023

KRAJ VYSOČINA - Výrazný nárůst zaznamenala internetová kriminalita

V Kraji Vysočina v loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřovali celkem 5 605 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 365 trestných činů více. Meziročně tak jde o nárůst nápadu trestné činnosti o sedm procent.

Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 286 trestných činů, což je o 361 objasněných trestných činů více než v roce 2022 a objasněnost tak dosáhla 58,6 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 458 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 744 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 895 fyzických osob, z tohoto počtu bylo 2 475 mužů a 420 žen. Trestní stíhání se týkalo také 18 právnických osob. Pachatelé loni svých jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 620 538 000 korun.

„I když loni došlo k mírnému nárůstu nápadu kriminality v našem kraji, trestnou činnost se nám dařilo úspěšně objasňovat. Loni se nám v našem kraji podařilo dosáhnout nárůstu objasněnosti o téměř tři procenta a dosaženými výsledky se tak loni Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na zvýšení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na území našeho kraje vliv řada několika faktorů, a to včetně migrační a uprchlické krize, stejně jako dopady energetické a ekonomické krize, vliv celkové negativní nálady ve společnosti a rovněž i zvýšené úsilí v rámci operativní a vyhledávací činnosti policistů krajského ředitelství.

V rámci našeho kraje se loni mírně zvýšil počet trestných činů (nárůst o 308 skutků) v oblasti obecné kriminality, což představuje nárůst o téměř osm procent (7,8 procenta). Loni jsme v našem kraji zadokumentovali 4 258 případů obecné kriminality, z nichž se jich 2 277 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 53,5 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 316 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově jsme objasnili v této oblasti 2 593 trestných činů a stíhali za jejich spáchání celkem 1 962 osob.

K mírnému nárůstu došlo loni také v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 558 násilných trestných činů, což bylo o 48 více než v roce 2022 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 9,4 procenta. Kriminalistům se podařilo loni objasnit 416 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 74,6 procenta. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 47 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech a za spáchání 463 skutků v oblasti násilné trestné činnosti jsme loni stíhali 420 osob.

V průběhu loňského roku policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v rámci kraje prověřovali a vyšetřovali celkem čtyři případy kvalifikované jako zločin vraždy, kdy ve třech případech šlo o vraždu dokonanou a v jednom případě o vraždu ve stádiu pokusu. Všechny tyto čtyři případy se kriminalistům podařilo objasnit. Kromě toho je v rámci statistických údajů vztahujících se k Vysočině vykazován i jeden další případ právně kvalifikovaný jako vražda, který je však prověřován jiným policejním útvarem, a proto k němu nebudou poskytovány žádné bližší informace. K výraznému poklesu o 27,6 procenta došlo loni u případů trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 21 případů loupeží, což bylo o osm případů méně než v roce 2022. Celkem 20 případů loupeží se podařilo policistům objasnit, což představuje vynikající výsledek a objasněnost tak dosáhla v této oblasti 95,2 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v předchozím roce. Za těchto 22 případů trestných činů loupeže kriminalisté stíhají 28 osob.

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 260 případů, což je o deset případů více než v roce 2022 – vyjádřeno procenty činí nárůst čtyři procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 74 procent. Dalších 27 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 248 osob. K mírnému nárůstu počtu případů o 9,3 procenta došlo loni u trestných činů porušování domovní svobody, kdy jsme vyšetřovali 59 případů, objasnili z nich 41 případů, což představuje objasněnost 69,5 procenta. Jeden případ se kriminalistům podařilo objasnit dodatečně a za tyto trestné činy jsme loni stíhali 42 osob.

V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 4,6 procenta. Loni jsme vyšetřovali 136 případů mravnostních trestných činů a 93 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 68,4 procenta. Dalších 29 případů se kriminalistům podařilo objasnit dodatečně. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme loni stíhali 84 osob.

Ze 136 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 23 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a celkem 17 případů kriminalisté objasnili. Objasněnost tak dosáhla 73,9 procenta. Dalších 58 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, z nichž celkem 45 případů kriminalisté objasnili, a objasněnost dosáhla 77,6 procenta. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Z celkového počtu 136 případů mravnostní kriminality byly ve 38 případech, což představuje 27,9 procenta, k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako navazování nedovolených kontaktů s dítětem, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti, které jsou mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni ke zcela nepatrnému nárůstu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 0,9 procenta. Loni jsme prověřovali celkem 2 378 trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a 800 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 33,6 procenta, což je v rámci celé České republiky poměrně uspokojivý výsledek. Dalších 201 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně, kdy celkově jsme tak loni objasnili 1 001 majetkových trestných činů, za které jsme stíhali 708 osob.

Na majetkové trestné činnosti se 498 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2022 je to o 130 případů méně – vyjádřeno procenty jde o pokles o 20,7 procenta. Celkem 169 skutků jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 33,9 procenta. Dodatečně jsme objasnili dalších 39 případů z uplynulých let a za krádeže vloupáním jsme stíhali loni 151 osob.

Na majetkové trestné činnosti se dále 739 případy podílely krádeže prosté, u nichž jsme zaznamenali nárůst, a to o více než jedenáct procent, když 456 krádeží prostých se podařilo policistům na Vysočině objasnit a dalších 46 policisté objasnili dodatečně. Objasněnost v této oblasti dosáhla hranice 61,7 procenta. Za tyto skutky jsme loni stíhali 371 osob.

Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 53 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel, což je pokles o třináct procent ve srovnání s rokem 2022, když 36 případů bylo objasněno, což činí objasněnost téměř 68 procent. Podařilo se objasnit také čtyři případy krádeží dvoustopých vozidel z předešlých let. Za tyto krádež jsme stíhali 38 osob. Poměrně vysoký počet trestných činů – 59 - se týká krádeží vloupáním do motorových vozidel, kdy 15 případů se nám podařilo objasnit. Registrujeme také 45 případů krádeže součástek motorových vozidel, když 19 se jich podařilo objasnit a objasněnost dosáhla 42,2 procenta. Za tyto skutky stíháme devět osob.

Loni jsme zadokumentovali celkem 53 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, což bylo o deset případů méně než v roce 2022 (pokles o 15,9 procenta), když 22 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 41,5 procenta. Policistům se podařilo dodatečně objasnit šest případů spáchaných v předchozím období. Za všechny tyto skutky jsme stíhali 31 pachatelů. Dalších 52 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se nám podařilo objasnit 14 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 26,9 procenta. Dodatečně jsme objasnili jeden případ. Za tyto skutky jsme stíhali 29 osob.

V loňském roce se na Vysočině výrazně zvýšil o 24,4 procenta nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 186, což bylo v meziročním porovnání o 233 případů více. Loni policisté 968 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 81,6 procenta a dodatečně objasnili dalších 39 skutků z předchozích let. Za tyto skutky stíháme 866 osob. Do této oblasti trestné činnosti řadíme zejména všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže.

Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 528 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí. Pro tento trestný čin jsme stíhali 421 osob. Loni jsme registrovali 193 případů sprejerství. U tohoto trestného činu došlo k nárůstu počtu případů o 44, což představuje zvýšení o 29,5 procenta. Policistům se podařilo objasnit 61 případů a objasněnost dosáhla 31,6 procenta. Mírný nárůst jsme loni zaznamenali u zbývající kriminality. Loni jsme vyšetřovali 913 případů, z nichž jsme 757 objasnili a objasněnost tak dosáhla 82,9 procenta. Mezi tento druh trestné činnosti řadíme ohrožení pod vlivem návykové látky – 383 případů nebo zanedbání povinné výživy – 223 případů.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 223 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 30 skutků více než v roce 2022, vyjádřeno procenty nárůst představuje 15,5 procenta. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 91,5 procent. Dalších 10 případů jsme objasnili dodatečně a celkově jsme tak objasnili 214 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 180 osob. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti, což je v Kraji Vysočina dlouhodobě daří.

K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2023 v Kraji Vysočina i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 434 trestných činů, což je o 25 případů více než za rok 2022. Vyjádřeno procenty tento nárůst činil 6,1 procenta. Objasnit se podařilo 252 skutků a objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 58,1 procenta. Dalších 62 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (158 trestných činů), dále úvěrové podvody (82 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (45 skutků).

„Výrazný nárůst o téměř čtyřicet procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 49 případů a 26 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení rekordní částku ve výši 134,76 mil. korun, a v této souvislosti jsme provedli celkem 1 442 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Loni jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výrazně zvýšený počet trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či informačních, komunikačních technologií a sociálních sítí. Loni jsme zadokumentovali 865 těchto případů, což činí již 15,43 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2023. Pro srovnání uvádíme, že v roce 2022 jsme registrovali 722 případů, což činilo 13,77 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2022. Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou škodu ve výši 199 612 422 korun. Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Celkem 129 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost této trestné činnosti tak dosáhla více než 14,9 procenta. Dalších 77 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům objasnit 206 případů.

Největší počet případů internetové kriminality – celkem 663 - se týká majetkové trestné činnosti, což představuje 27,88 procenta ze všech majetkových trestných činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Další případy internetové kriminality se týkají hospodářské trestné činnosti (118 případů), mravnostní kriminality (38 případů), ale také násilné kriminality (29 případů) a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkového počtu 2 895 loni stíhaných fyzických osob bylo 1 168 recidivistů, tedy osob, které se již v minulosti opakovaně dopustily trestné činnosti, což představuje podíl 40,3 procent. V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 137 recidivistů, v oblasti majetkové trestné činnosti 409 těchto osob a 42 v oblasti hospodářské trestné činnosti.

Loni se v našem kraji dopustilo provinění či činu jinak trestného celkem 88 osob ve věku od 15 - 17 let, což činí tři procenta ze všech stíhaných osob. Z tohoto počtu se 25 osob ve věku do 15 -17 let dopustilo násilné trestné činnosti, 13 mravnostní trestné činnosti a 27 majetkové trestné činnosti.

Činu jinak trestného se loni v našem kraji dopustilo celkem 63 dětí ve věku do 14 let, což představuje 2,1 procenta ze všech osob. Z tohoto počtu se 13 dětí ve věku do 14 let dopustilo násilné trestné činnosti, 14 mravnostní trestné činnosti a 25 dětí ve věku do 14 let majetkové trestné činnosti.

Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, kterých bylo stíháno celkem 420, což představuje 14,5 procenta z celkového počtu stíhaných osob. Celkem 29 žen policisté loni stíhali pro násilnou trestnou činnost, 100 pro majetkovou trestnou činnost, čtyři pro mravnostní trestnou činnost, 133 pro ostatní trestnou činnost a 118 žen pro zbývající trestnou činnost.

V loňském roce v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, došlo k nárůstu počtu trestných činů, kterých se dopouštěli cizinci. Cizinci mají na Vysočině svědomí celkem 442 trestných činů, což je o 85 skutků více než v roce 2022, vyjádřeno procenty se jednalo o nárůst o 37,3 procenta. Trestně stíháno bylo 415 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši 14,2 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Ukrajiny (173 trestných činů), Slovenské republiky (144 trestných činů), Rumunska (21 trestných činů), Bulharska (19 trestných činů). Cizinci se v našem kraji nejčastěji dopouštěli trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (90 případů), maření výkonu úředního rozhodnutí (55 případů), krádeže prosté v obchodech (51 případů), nedovolené překročení státní hranice (41 případů), dopravní nehody silniční nedbalostní (31 případů), úmyslného ublížení na zdraví (30 případů), padělání a pozměnění veřejné listiny (19 případů) a podvodu (12 případů).

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

2019 2020 2021 2022 2023 Počet trestných činů 5 538 4 835 4 374 5 240 5 605 Objasněno 3 470 3 103 2 697 2 925 3 286 % objasněnosti 62,7 64,2 61,65 55,8 58,6 Objasněno dodatečně 409 403 400 411 458 Objasněno celkem 3 879 3 506 3 097 3 336 3 744 Počet stíhaných osob 2 948 2 773 2 489 2 715 2 913

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2023:

Jihlava Třebíč Žďár n S. H. Brod Pelhřimov Počet trestných činů 1 610 1 061 1 059 1 058 817 Objasněno 848 640 629 632 537 % objasněnosti 52,67 60,32 59,40 59,74 65,73 Objasněno dodatečně 168 69 73 81 67 Objasněno celkem 1016 709 702 713 604 Počet stíhaných osob 822 623 553 548 441

Pro rok 2024 byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

Trestná činnost:

- trestná činnost v internetovém prostoru

- hospodářská trestná činnost a korupce

- majetková kriminalita

- primární a sekundární drogová kriminalita

Trestní řízení a operativně pátrací činnost:

- zvýšení intenzity využívání prostředků operativně pátrací činnosti

- kvalitní a lhůtované vyšetřování případů

- identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti

Trendy a prognóza vývoje kriminality v ČR:

- kriminalita páchaná v kyberprostoru bude mít pravděpodobně zvyšující se podíl na celkové kriminalitě než je tomu v současné době

- transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

17. leden 2024

