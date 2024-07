Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Objasněnost je nejvyšší v kraji

Třebíčským policistům se v letošním pololetí podařilo stejně jako v loňském roce dosáhnout v kraji nejvyšší objasněnosti. Pozitivní také je, že na okrese v meziročním porovnání klesla trestná činnost, stalo se o 47 méně trestných činů.

Bylo spácháno celkem 527 trestných činů a policistům se podařilo do současné doby objasnit 53,5 % z nich, což je 282 skutků. Dále zjistili pachatele u 73 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Vloni došlo ve stejném období k celkem 574 trestným činům s objasněností 57,5 %, což je 330 skutků.

Stále pokračuje negativní trend, kdy policisté zaznamenávají vysoký počet případů spáchaných v oblasti internetové kriminality, která patří na Třebíčsku v rámci kraje k nejvyšším. Pachatelé a organizované skupiny se zaměřují na náhodné občany a snaží se z nich různými podvodnými způsoby vylákat peníze. Využívají při tom důvěřivosti lidí, jejich strachu, neznalosti, někdy i naivity a svých výborných přesvědčovacích technik. Je tak nutné být na takové situace připravený a umět zareagovat správně, nenechat se podvést a chovat se obezřetně.

Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky došlo v prvním pololetí ke 286 trestným činům s objasněností 52,1 %. Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) bylo v prvním pololetí spácháno 50 trestných činů a objasnit se jich dosud policistům podařilo 32 %. Na Jemnicku prověřovali policisté 40 trestných činů s objasněností 65 %. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo v prvním pololetí k 82 trestným činům, objasnit se policistům již podařilo 63,4 %. Na Náměšťsku bylo spácháno 69 trestných činů a objasněno je 56,5 % případů.

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí bylo spácháno 55 trestných činů, z nich kriminalisté objasnili 56,4 % případů. Vloni došlo v tomto období ke stejnému počtu trestným činům s objasněností 65,5 %.

Nejčastěji páchaným skutkem v oblasti násilné trestné činnosti je úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo v prvním pololetí spácháno 24, což je o tři více než vloni. Objasněno je do současné doby necelých šedesát procent případů. Případy nebezpečného vyhrožování jsou čtyři, vloni jich bylo 15. Kriminalisté zahájili také prověřování sedmi případů týrání osob žijících ve společném obydlí a pěti případů týrání svěřené osoby.

Mravnostní trestná činnost

V 16 případech se v prvním pololetí jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 56,3 % případů (vloni došlo ve stejném období k jedenácti mravnostním deliktům s objasněností 45,5 procent). Kriminalisté na prověřování zbývajících případů intenzivně pracují a jsou při objasňování velmi úspěšní.

Majetková trestná činnost

Letos došlo v prvních šesti měsících k 198 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 34,9 % z nich (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 183 s objasněností 32,2 %). Letos se tak počet majetkových trestných činů v meziročním porovnání zvýšil o 15 skutků.

V devětadvaceti případech se jednalo o krádeže vloupáním (stejně jako o rok dříve), v 63 o krádeže prosté (vloni jich bylo 52) a 106 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (vloni jich bylo 102).

Případů vloupání do rodinných domů bylo pět (tři z nich již policisté objasnili). Do rekreačních chat se pachatel za použití násilí dostal v sedmi případech a vloupání do ubytovacích zařízení policisté prověřovali tři. Krádeží v obchodech bylo letos 31 (vloni 24) a krádeže automobilů čtyři, vloni dvě. Zvýšil se počet podvodů, kterých bylo v první polovině letošního roku spácháno 56, což je o 19 případů více než ve stejném období vloni. Přečinů poškození cizí věci je 12 a policisté dosud objasnili třetinu případů.

Hospodářská trestná činnost

V první polovině letošního roku došlo k 60 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 43,3 % (vloni došlo k 59 hospodářským trestným činům s objasněností 52,5 %).

Podvodů bylo letos devět (vloni to bylo o tři méně), padělání nebo pozměnění veřejné listiny deset a úvěrových podvodů bylo spácháno šest (což je o 21 méně než ve stejném období vloni).

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 101 trestným činům, z tohoto počtu policisté 75 případů objasnili, což je 74,3 %. V loňském roce to bylo 160 trestných činů.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých policisté odhalili 37, v loňském roce jich bylo o 22 více. Výtržnictvích bylo o dvanáct méně, což je 15 případů, a devět případů je již objasněno. Dále došlo v 21 případech k sprejerství, což je o šest případů méně než ve stejném období vloni. Čtrnáct případů již policisté objasnili. V oblasti drogové kriminalisty prověřovali kriminalisté 21 trestných činů, vloni jich bylo ve stejném období 28.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2024 policisté zaevidovali celkem 97 trestných činů s objasněností 74,2 %. Vloni bylo spácháno 106 trestných činů.

Nejvyšší podíl v této kategorii kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kterých bylo 47, stejně jako v loňském roce. Trestných činů zanedbání povinné výživy policisté prověřovali 20, vloni jich bylo o jeden méně. Trestných činů v souvislosti s dopravní nehodou prověřují policisté devět.

por. Bc. Jana Kroutilová

18. červenec 2024

vytisknout e-mailem