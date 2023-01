Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Objasněnost přesáhla šedesát procent

V roce 2022 došlo na Třebíčsku celkem k 1 014 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 61,05 % (tj. 619 skutků) a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 75 skutků spáchaných v předchozích letech. Předloni došlo k 794 trestným činům a policisté jich v tomto roce objasnili 64,5 %.

V loňském roce tedy došlo v porovnání s rokem předcházejícím ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, kterých bylo v meziročním porovnání o 220 více, třebíčským policistům se ale opět podařilo dosáhnout více než šedesátiprocentní objasněnost.

K nejvyššímu zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo u majetkové kriminalisty, kde se zvýšil počet trestných činů o 206 případů. Naopak došlo ke snížení počtu mravnostních deliktů.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 547 trestných činů, z nichž se podařilo 57,4 % objasnit (v roce 2021 došlo k 426 trestným činům s objasněností 62,4 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 121 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 61,2 % (v roce 2021 bylo spácháno 93 trestných činů s objasněností 64,5 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 69 trestných činů, z nichž je objasněno 65,2 % (v roce 2021 došlo k 64 trestným činům s objasněností 68,8 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni k 147 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 73,5 % (v roce 2021 bylo spácháno 105 trestných činů s objasněností 74,3 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 130 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 60 % (v roce 2021 došlo k 106 trestným činům s objasněností 60,4 % případů).

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 86 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 88,4 %. Dalších osm případů objasnili z předchozí doby. (V roce 2021 došlo k 81 násilným trestným činům s objasněností 82,7 % případů.

Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví, kterých policisté řešili 44, což je o šest více než v roce předcházejícím. Objasnit se policistům podařilo více než 90 procent těchto případů. Dále policisté prověřovali patnáct případů nebezpečného vyhrožování, o rok dříve jich bylo o jeden méně. Případů porušování domovní svobody řešili policisté sedm (což je o dva méně než v roce 2021).

Loupeže byly vloni tři a všechny již kriminalisté objasnili (v roce 2021 byly čtyři). Zvýšil se počet útoků na policisty, v roce 2021 kriminalisté prověřovali dva případy a vloni jich bylo pět.

Případy týrání osoby žijící ve společném obydlí byly vloni tři, shodný je i počet případů týrání svěřené osoby, kterých bylo o jeden více než v roce předcházejícím.

Mravnostní trestná činnost

V čtyřiadvaceti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nichž kriminalisté objasnili 83,3 %. (V roce 2021 došlo k 36 mravnostním trestným činům s objasněností 63,9 %).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo k 423 majetkovým trestným činům, o rok dříve to bylo 217 skutků. Vloni tak došlo v meziročním porovnání k výraznému zvýšení počtu spáchaných majetkových trestných činů, a to o 206 skutků.

Ve 102 případech se vloni jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2021 jich bylo 64), v 98 o krádeže prosté (o rok dříve jich bylo 73) a 223 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2021 jich bylo 80).

Do rodinných domů se pachatelé vloupali ve dvanácti případech, osm z nich už policisté objasnili, v roce 2021 jich bylo o tři méně. Vloupání do rekreačních chat bylo vloni sedm (předchozí rok o dva méně), vloupání do bytů pět (v roce 2021 byly dva případy), a případy vloupání do obchodů řešili policisté vloni tři, což je o pět méně než o rok dříve.

O jedno se zvýšil počet krádeží věcí z vozidel, kterých bylo vloni čtrnáct, kapesní krádeže byly čtyři. Krádeží jízdních kol bylo šest, stejně jako v roce 2021.

Krádeží dvoustopých vozidel bylo vloni jedenáct, z nichž se policistům podařilo již tři případy objasnit. Policisté řešili také třicet případů krádeží v obchodech (o rok dříve jich bylo o deset méně). Podvodů bylo vloni 137 (o rok dříve to bylo 41 případů) a dále došlo k 29 případům poškození cizí věci (v roce 2021 jich bylo 23).

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 95 hospodářským trestným činům, v roce 2021 jich bylo 82. Podvodů bylo vloni spácháno jedenáct, dále došlo k osmnácti úvěrovým podvodům, kde se v porovnání s rokem 2021 zvýšil počet o dva skutky. Sedmnáct trestných činů bylo spácháno v souvislosti s přístupem do počítačového systému.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 386 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 85,8 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 30 případů přečinu zanedbání povinné výživy, kterých je o 21 méně než v roce 2021. Zvýšil se počet případů maření výkonu úředního rozhodnutí (z jednaosmdesáti v roce 2021 na 87, ke kterým došlo vloni). Více bylo vloni také trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, kde stoupl počet z 66 na 98. Dále byl v třiačtyřiceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o šest případů více než v roce předchozím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (34 případů) a sprejerství (23 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2021 zvýšil o sedm skutků. Sprejerstvích bylo v meziročním porovnání o osm více.

Dále došlo k 16 případům ohrožování výchovy dítěte, což je o devatenáct skutků méně než o rok dříve. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 30 trestných činů, o rok dříve jich bylo o osm více.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

20. ledna 2023

vytisknout e-mailem