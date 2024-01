Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: Objasněnost v roce 2023 dosáhla téměř 60 %

Na Havlíčkobrodsku došlo v roce 2023 k celkem 1058 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 632 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 59,7 %. Ve stejném období roku 2022 došlo k celkem 922 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 501, což činí 54,3% objasněnost.

Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s téměř dvaašedesáti procenty Světlá nad Sázavou.

Kriminalita v roce 2023 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2023 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 602 trestných činů, z nichž se jim 354 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 58,8 %. V roce 2022 policisté prověřovali 529 trestných činů, z nichž 297 objasnili, tedy 56,1 %.

V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 267 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 161 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 60,3 %. V roce 2022 se jednalo o 207 případů, z toho 98 objasněných, tedy 47,3 %.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 189 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2023 činila 61,9 %, tedy 117 trestných činů. V roce 2022 se jednalo o 186 případů, z toho 106 objasněných a objasněnost činila 57 %.

Násilná trestná činnost

V roce 2023 došlo na Havlíčkobrodsku ke 102 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 78 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 76,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 došlo k nárůstu, a to o deset případů. Policisté prověřovali 92 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 74 případů. Objasněnost činila 80,4 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2023 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 58 případů, z nichž do konce roku 44 objasnili. V roce 2022 se jednalo o 48 trestných činů, z nichž policisté objasnili 43. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 11 trestných činů a policisté jich objasnili do konce období šest. V roce předešlém se jednalo o 14 trestných činů, z toho 10 objasněných. O třetí příčku v této kategorii se dělí na tomto území s počtem sedm případů od každého trestné činy nebezpečné vyhrožování, vydírání a týrání svěřené osoby. Do konce roku policisté prověřování ukončili u 18 případů, objasněnost tedy v těchto případech byla 85,7 %.

V roce 2023 došlo k 50 % nárůstu trestného činu loupeže, a to na šest případů. V předloňském roce policisté zaevidovali tři případy.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 43 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 35 případů. Objasněnost tedy dosáhla 81,4 %. V roce 2022 policisté prověřovali 20 případů, z toho jich do konce období 10 objasnili.

Majetková trestná činnost

V této kategorii došlo v roce 2023 na Havlíčkobrodsku k celkem 460 trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 163 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2023 dosáhla 35,4 %. Ve stejném období roku 2022 došlo na Havlíčkobrodsku k 438 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 29,9 %, tedy 131 objasněných případů.

V roce 2023 se jednalo o 137 případů krádeží vloupáním, 144 případů krádeží prostých, 105 případů podvodů a 74 trestných činů připadá na zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Z celkového počtu 137 případů jich policisté v loňském roce objasnili 48, tedy 35 %. V roce 2022 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 132 případů, z toho 42 objasněných, což je 31,8 %.

Nejvíce případů policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali v případě trestných činů vloupání do ostatních objektů, a to celkem 61 případů, přičemž do konce období 17 objasnili. Shodně po 15 případech zaevidovali vloupání do rodinných domů a víkendových chat, kdy celkem osm případů objasnili. V případě krádeže vloupáním – odcizení součástek motorových vozidel, jednostopých a dvoustopých v roce 2023 policisté zaevidovali 12 případů, kdy do konce období objasnili osm skutků. V porovnání s rokem 2022 došlo u vloupání do ostatních objektů k nárůstu o 19. Vloupání do rodinných domů prověřovali v roce 2022 ve 12 případech. V případě trestného činu vloupání do víkendových chat, došlo v loňském roce oproti roku 2022 k nárůstu o sedm případů.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých policisté v loňském roce prověřovali celkem 144 případů, přičemž 83 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 57,6 %. V roce 2022 policisté prověřovali 131 trestných činů, z nichž objasnili 62, a objasněnost tedy činila 47,3 %.

V roce 2023 policisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 53 případů krádeží prostých v obchodech, přičemž 51 z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi v jiných objektech zaevidovali 20 případů a osm objasnili. V devatenácti případech prověřovali krádeže ostatní, z nichž objasnili tři trestné činy a dále objasnili dvanáct z patnácti krádeží motorových vozidel dvoustopých. Kapesní krádež zaevidovali ve dvanácti případech.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2023 došlo ke značnému nárůstu trestných činů v této oblasti a to o 24 skutků, tedy došlo k 67 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 40. Objasněnost tedy činila 59,7 %. Ve stejném období v roce 2022 došlo k 43 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 16 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 37,2 %.

Mezi nejčastější trestné činy v oblasti hospodářské kriminality patří trestný čin úvěrový podvod. Policisté v roce 2023 prověřovali 25 případů, z nichž 24 do konce období objasnili, tedy 96 %. V roce 2022 policisté řešili pouze čtyři případy kriminality tohoto druhu. Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem loňského roku byl trestný čin neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla, kdy policisté zaevidovali 7 případů. Třetí pomyslná příčka v této kategorii patří podvodům, a to v šesti případech.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2023 policisté prověřovali 233 trestných činů a u 189 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 81,1 %. V roce 2022 se jednalo o 173 prověřovaných případů, kdy do konce období se podařilo 140 případů ukončit.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 132 případů, o 41 případů více než v roce předešlém, kdy jich bylo 91. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili policisté 42 případů. V roce 2022 těchto trestných činů policisté zaevidovali 38. Dalším častým trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 22 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce roku tři objasnili. Zde došlo ve srovnání s předešlým rokem k mírnému nárůstu o dva případy. Dále policisté vloni zadokumentovali třináct případů výtržnictví a 11 z nich objasnili do konce období.

Zbývající trestná činnost

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 153 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2023 činila 83 %, tedy 127 případů. V roce 2022 se jednalo o 156 trestných činů v této kategorii.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 70 případů. V roce 2022 jich policisté odhalili 74.

Dalším často prověřovaným trestným činem v této kategorii jsou dopravní nehody silniční nedbalostní, kdy v loňském roce bylo zaevidováno 39 případů. Třetí příčku této kategorie obsadily trestné činy zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 35 trestných činů, o šestnáct více než v roce předešlém.

pr. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

19. ledna 2024

