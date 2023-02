Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Využil příležitosti a ukradl peněženku

SEMILSKO – Muži, který ukradl odloženou peněženku na baru, policisté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Policisté z Obvodního oddělení v Harrachově ve zkráceném přípravném řízení sdělili 41letému muži podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil 7. ledna letošního roku. Tehdy v noci mezi třetí a čtvrtou hodinou na jedné diskotéce v Harrachově využil příležitosti a odcizil volně položenou peněženku, kterou si nechal její majitel bez dohledu na baru. V odcizené peněžence byla uložena finanční hotovost 11.000,- Kč, stravenky, permanentka do fit centra, osobní doklady a platební karta. Podezřelý si peněženku uložil do kapsy a poté ještě s odcizenou hotovostí ve výši 3.000,- Kč zaplatil svoji útratu. Následně si peněženku uložil do kapsy u kalhot a z disco-baru odešel. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dvě roky.





9. 2. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Liberecká drbna

