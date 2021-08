Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Využil příležitosti

LOUNSKO - Do pokoje vlezl pootevřeným oknem; Dluh si vymáhal po svém; Okradl novomanžele.

Okna otevřeného na ventilaci v přízemí ubytovny v Lounech využil v polovině června pachatel, který okno vytlačil z pantů a vloupal se do pokoje, kde v tu chvíli nikdo nebyl. Pokoj prohledal, ze skříně odcizil tisíc korun a pak vyskočil zpět na ulici. Majitel peněz krádež oznámil policistům, kteří šetřením ustanovili jako podezřelého 24letého muže z Loun. Tomu za popsané jednání sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Pokud bude odsouzen, hrozí mu v krajním případě trest odnětí svobody až do výše tří let.

Dluh si vymáhal po svém

Pětašedesátiletý muž z Lounska čelí podezření z trestného činu porušování domovní svobody. Do křížku se zákonem se dostal proto, že během minulého víkendu vnikl po přelezení plotu do domu svého známého v obci na Lounsku a poničil mu tam vybavení obývacího pokoje. Jeho řádění neunikl televizor, DVD přehrávač a set-top box, které měl rozbít dřevěnou nohou od židle, ale ani krbová kamna, která povalil. Poškozením vybavení měl způsobit škodu v řádech tisíců korun. Udělat to měl v rozčílení kvůli tomu, že mu jeho známý přestal splácet dluh. U soudu mu v případě uznání viny může hrozit až tříletý trest.

Okradl novomanžele

Více než 30 tisíc korun vybraných jako finanční dar pro novomanžele zmizelo ještě v průběhu svatební oslavy z volně přístupné truhly na zahradě domu v obci na Žatecku, kde před pár týdny oslava probíhala. K překvapení novomanželů jim byla větší část peněz o dva dny později vrácena v obálce vhozené za vrátka na pozemek domu. K odcizení peněz se později doznal jeden ze svatebních hostů.

Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Soud ho může potrestat odnětím svobody až na dva roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 20. srpna 2021

vytisknout e-mailem