Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Využil otevřeného obchodu s oděvy a kradl

LIBEREC – Nenapravitelný zloděj v obchodě s oděvy ukradl jedenáct kalhot.

Včera dopoledne hodinu a půl po znovuotevření jednoho z obchodů v obchodním centru Forum v Liberci do něho vstoupil nenapravitelný zloděj, který byl za spáchání trestného činu krádež v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Liberci. Muž v prodejně odcizil jedenáct kusů dámských kalhot v celkové hodnotě 5.489,- Kč a uložil si je do igelitové tašky. Následně z takto uloženým zbožím prošel přes pokladní zónu bez zaplacení, čímž u východu aktivoval alarm bezpečnostního rámu. Vzápětí byl pronásledován pracovníkem ostrahy prodejny, přičemž tašku s odcizenými kalhotami zahodil a z místa utekl. Po několika hodinách se ovšem do této prodejny vrátil, a to už byl zadržen policejní hlídkou.

Veškeré okolnosti nyní šetří policisté z Obvodního oddělení Liberec-centrum, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Pachateli tohoto skutku v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to vzhledem ke skutečnosti, že se dopustil v době, kdy na území České republiky platí nouzový stav.





4. 12. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem