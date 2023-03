Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výtržnost v nákupním domě

KROMĚŘÍŽSKO: Chtěl krást a napadl prodavače.

Holešovští policisté řeší případ napadení pracovníka místního obchodního domu.

Začátkem měsíce února místní jednatřicetiletý recidivista vešel v odpoledních hodinách do jednoho ze supermarketů s úmyslem ukrást nějaké potraviny. Tyto si naskládal do igelitové tašky a následně směřoval k východu prodejny. Na nezaplacený nákup upozornil až elektronický turniket. Odvážný prodavač zastoupil ostrahu a vydal se za dotyčným mužem. Tohoto dostihl před prodejnou a snažil se jej přemluvit, aby nákup vrátil. Zloděj prodavače slovně odbyl a nejméně dvakrát do něj strčil. Následně pracovníka prodejny uhodil otevřenou dlaní do hlavy a začal utíkat. V úprku odhodil odcizené zboží i s taškou. Policistům z Holešova není výtržník neznámý. V minulých letech byl několikrát za obdobné jednání trestán.

Vrchní inspektor sdělil muži podezření za trestné činy krádež a výtržnictví, čímž mu hrozí až tří léta za mřížemi.

10. března 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem