Výtržnost

KLATOVY - Muž vzbudil pohoršení ve vlaku, kdy se uspokojoval před mladistvou dívkou.

V neděli 14. srpna tohoto roku na vlakovém nádraží v Klatovech třicet minut po dvacáté hodině mladistvá dívka vstoupila do vlaku. Předtím do stejného vagónu nastoupil neznámý muž, který se dívky následně otázal, jakým vlak jede směrem a sedl si opodál. Po chvilce dívka zjistila, že muž se částečně obnažil i ukájel se, oznámila jednání muže pracovníkům drah, a poté byl muž z vlaku vyveden. Případ byl oznámen policistům na linku 158. Následně dívka opět usedla do vlaku, v němž odcestovala.

Policisté po příjezdu na nádraží zjistili, kam muž odjel a v obci na Švihovsku na vlakové zastávce spatřili muže, který odpovídal popisu podezřelého. Policisté ztotožnili sedmačtyřicetiletého muže, který v současné době pobývá v Klatovech. Muž se na výzvu podrobil dechové zkoušce s výsledkem měření 1,82 promile alkoholu.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.

nprap. Dana Ladmanová

19. srpna 2022

