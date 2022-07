Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výtržníkovi policisté sdělili podezření

Výtržníkovi policisté sdělili podezření

Děčínští policisté přijali na konci dubna v ranních hodinách oznámení od jedné základní školy v Děčíně, že před budovou školy se má pohybovat neznámý muž s nožem v ruce, chovat se velmi divně a vypadat, že by mohl být pod vlivem drog. Podle přijatého oznámení se muž pohyboval před školou a viditelně držel v ruce nůž, se kterým máchal kolem sebe. Policisté ihned vyjeli na místo, avšak před příjezdem hlídky muž z místa odešel. Nedošlo ke zranění žádné osoby. Operativním šetřením policisté ve stejný den vypátrali 29letého muže z Děčína. Z jeho chování bylo patrné, že by zřejmě mohl být pod vlivem omamné či psychotropní látky, což také potvrdil provedený orientační test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Policisté jej vyzvali k vydání nože, který zajistili. Muže následně předali do rukou zdravotníků.

V těchto dnech děčínští policisté podezřelému muži sdělili v režimu zkráceného přípravného řízení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a lze očekávat, že za dva týdny bude o protiprávním jednání rozhodovat soudce okresního soudu. V případě uznání viny u soudu muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Matka neplatila výživné na syna

Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 46leté ženy z Děčína, kterou obvinili z trestného činu zanedbání povinné výživy. Ta od roku 2016 do současné doby, s výjimkou několika plateb, nehradila řádně výživné na svého nezletilého syna i přesto, že jí byla tato povinnost uložena ze zákona a v konkrétní výši stanovena rozsudkem Okresního soud v Děčíně. Žena na výživném za uvedené období dluží více než 59 tisíc korun. Za toto jednání jí u soudu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

