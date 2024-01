Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výtržníka vypátrali a zadrželi

CHOMUTOVSKO - Vyvádět začal kvůli komodě.

Jirkovští policisté sdělili v minulém týdnu podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu 43letému muži. Podle jejich zjištění dotyčný minulou středu navštívil se svou přítelkyní prodejnu s nábytkem na Chomutovsku. Vyhlédli si tam komodu, kterou chtěli koupit. Když jim však prodavačka sdělila, že komoda není skladem a bude k dispozici přibližně za tři týdny, muž začal vyvádět a chovat se agresivně. Na prodavačku křičel a vulgárně jí nadával, zatímco jeho družka se raději šla schovat ven do auta. Avšak ani ona nezůstala jeho řádění ušetřena. Poté, co vyšel z obchodu, měl fyzicky napadnout i přítelkyni sedící v autě na místě řidiče. Žena obdržela několik úderů rukou do obličeje a poté ji měl „přítel“ ještě tahat za vlasy. Z vozidla pak vystoupil a odešel pryč. Policisté na základě oznámení o incidentu vyjeli na místo a vydali se muže hledat směrem, kterým odešel. Po chvíli podezřelého, který byl očividně pod vlivem alkoholu, zadrželi a on tak mohl „vychladnout“ v policejní cele.

V případě prokázání viny může soud podezřelému, který byl nedávno za podobné jednání potrestán, vyměřit až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. ledna 2024

