Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výtržník zadržen

CHOMUTOVSKO - Zlost si vybil na dveřích domu i vozidle; Ranní ptáče.

Jednatřicetiletého muže zadrželi policisté minulý týden v souvislosti s výtržnostmi, kterých se měl dopustit v ulici Smetanovy sady v Jirkově. Podle informací policistů chtěl dotyčný v noci navštívit bývalou přítelkyni, která ho však nepustila do bytu. To ho zřejmě dopálilo, tak si vybil zlost nejprve na vstupních dveřích panelového domu, u nichž měl vyrazit skleněnou výplň. Jeho řádění pokračovalo venku a odneslo to tentokrát zaparkované osobní vozidlo. Muž měl rozbít jeho čelní sklo, urazit zpětná zrcátka, poškrábat výplň dveří a utrhnout stěrač. Celkově tak měl na dveřích a vozidle napáchat škody přesahující částku 20 tisíc korun.

Na místo byli přivoláni policisté, kteří podle popisu podezřelého muže vypátrali a zadrželi nedaleko místa, kde se zmíněných výtržností měl dopustit. Pak ho umístili do cely a v odpoledních hodinách mu sdělili podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví. Nebylo to poprvé, co tento Jirkovan „upouštěl páru“ tímto způsobem. Za výtržnictví byl již soudně trestán a v současnosti je dokonce stále ještě ve zkušební době podmíněného odsouzení. S ohledem na to mu u soudu může za popsané jednání hrozit až tříletý trest.

Ranní ptáče

Už v sedm hodin ráno navštívil koncem října 27letý muž prodejnu chomutovského supermarketu. Cíl měl jasný, nabrat si na prodejně zboží a vypařit se bez jeho zaplacení. Z regálu si nabral několik čokolád a deodorant a vše ukryl pod bundu. Jeho nápad se mu do zdárného konce dotáhnout nakonec nepodařilo. Prošel sice prostorem pokladen, aniž by za ukryté zboží zaplatil, v tuto chvíli ho však oslovila přímo vedoucí prodejny, které se ke krádeži přiznal. Lup tedy musel vrátit a navíc skončil v rukou policistů. Ti ho zadrželi a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V tomto „oboru“ již má dotyčný zkušenosti z minulosti, kvůli dřívějšímu odsouzení za majetkovou trestnou činnost si teprve vloni ve věznici odpykal nepodmíněný trest odnětí svobody. Kvůli opakování obdobného jednání by mu nyní u soudu v krajním případě mohl hrozit až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. listopadu 2022

