Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Výtržník z metra

Policisté zadrželi devětadvacetiletého muže, který fyzicky napadl několik cestujících v metru. Kriminalisté hledají další poškozené.

Na začátku března způsobil devětadvacetiletý muž nepříjemné pozdvižení v metru. Kolem sedmé hodiny večerní, ve stanici metra Florenc, bezdůvodně urážel a napadal všechny kolem a jeho agrese se pořád stupňovala. Jednoho z cestujících v přestupním vestibulu odstrčil, udeřil ho loktem do oblasti ramen a pokračoval dál na nástupiště. Tam vstoupil do přijíždějící soupravy jedoucí na Černý Most a uvnitř začal okamžitě slovně, velmi hrubě urážet cestující a na jednu ženu dokonce plival. Neznámý cestující se ženy zastal a agresora ve stanici Křižíkova vystrčil ze soupravy ven a ten si začal vybíjet agresi na zavřených dveřích vagónu, do kterých bouchal pěstí a snažil se je vykopnout. Ve chvíli, kdy metro odjelo, napadl dalšího muže, kterého kopl do břicha a dále hned zaútočil na druhého muže, který od agresora inkasoval úder do obličeje, který mu z největší pravděpodobností způsobil krvácivé zranění. Útočník pak nastoupil do přijíždějící soupravy a odjel do další stanice, kde na něj už čekali připravení policisté, kteří muže zadrželi.

Kriminalisté devětadvacetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu výtržnictví ve druhém odstavci, za což mu v případě odsouzení hrozí až tři roky za mřížemi. K řádnému objasnění celého případu ale detektivové potřebují vyslechnout co nejvíce lidí, které útočník napadl, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc.

V souvislosti s vyšetřováním žádáme všechny napadené, aby se přihlásili na tísňové lince 158 a stejně tak přivítáme jakékoliv informace, které by nás k poškozeným dovedly.

por. Richard Hrdina - 3. dubna 2024

Související dokumenty Agresor z metra.mp4

Velikost souboru:86,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem