Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výtržník vážně zranil strážníka

MOSTECKO - Bodl ho nožem do stehna a ohrozil ho na životě, skončil v cele s návrhem na vazbu.

Policie v Mostě zahájila trestní stíhání 43letého muže z Mostu a obvinila ho ze zločinu násilí proti úřední osobě, přečinů vydírání a výtržnictví. Podle policie měl Mostečan v noci ze soboty na neděli v ulici Budovatelů po předchozím užití drogy a následné slovní rozepři se svojí ženou této nadávat a vyhrožovat jí. Poté si měl vzít v bytě tři kuchyňské nože, které proti poškozené nepoužil, a tu měl nutit, aby s ním šla ven a vyhrožovat jí zabitím a podpálením jejich bytu, pokud tak neučiní. Žena z obavy o své zdraví muži vyhověla a šla s ním před dům. Tam krátce po půlnoci přijeli přivolaní policisté. Muž se odmítal podrobit zákonným výzvám policistů. Posílal na ně svého psa bojového plemene a posléze z místa odešel do domu a druhým vchodem z místa utekl. Na útěku byl spatřen hlídkou městských strážníků u stadionu, na jejichž výzvy nereagoval a utíkal až do ulice Moskevská, kde byl obklíčen společnými hlídkami policistů a strážníků. Muž opět ignoroval výzvy, aby zanechal svého protiprávního jednání a opětovně poštvával svého psa proti mužům v uniformách. Přitom držel v ruce kuchyňský nůž. Hlídkám se nejprve podařilo oddělit agresivního psa, za pomocí donucovacích prostředků svést podezřelého na zem a odzbrojit ho. Podezřelý se však i na zemi zadržení aktivně bránil, v nezpozorovaném okamžiku vytáhl z oděvu druhý nůž a bodl jím zasahujícího strážníka do stehna, čímž mu způsobil masivní krvácení s přímým ohrožením na životě. Tomu na místě poskytli první pomoc přítomní policisté hlídkové služby a dle lékaře mu tímto zachránili život. Strážník byl převezen rychlou záchrannou službou do zdravotnického zařízení, kde je hospitalizován. Na místě byl jeden ze strážníků pokousán psem. Pes byl zajištěn a umístěn v útulku. Podezřelý skončil v policejní cele. Měl pozitivní test na návykové látky. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vazební stíhání obviněného Mostečana, který byl v minulosti vícekrát soudně trestaný a jedná se o majetkového recidivistu.

V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na tři léta až dvanáct let.

nprap. Ludmila Světláková

Most 11. ledna 2021

