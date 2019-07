Výtržník u restaurace řádil

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOST - Vytrhl plaňku z oplocení, nadával servírce a napadl ji i hosta; Kamarádovi ukradl mobil na návštěvě.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 24letého muže z Mostu. Ten měl v bytě svého kamaráda využít chvilky nestřeženého okamžiku, kdy poškozený opustil na malou chvíli byt a poté měl odcizit volně odložený mobilní telefon v hodnotě 8 tisíc korun. Na návrat kamaráda ani nečekal a byt kvapně opustil. Kde telefon skončil, policie nezjistila, údajně v některé zastavárně. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu za krádež až tříletý trest odnětí svobody. Mostečan byl již za majetkovou trestnou činnost odsouzen a trest vykonal loni.

Výtržník u restaurace ničil majetek, napadl servírku i hosta

Litvínovští policisté šetřili výtržnost v jedné litvínovské restauraci, která se měla stát ve druhé polovině června. Tam stál u plotu předzahrádky muž, který pořvával a rušil hosty. Poté co byl upozorněn na nevhodné chování, vytrhl jednu plaňku z oplocení a druhou zlomil. Přítomné servírce začal sprostě nadávat a poté k ní přistoupil a úderem pěstí jí měl napadnout. Žena po útoku upadla na zem. Napadené se zastal jeden z hostů, který chtěl předejít dalšímu útoku na servírku a i on utržil rány pěstí do obličeje. Řádění muže nakonec udělala přítrž přivolaná policie. Muž ve věku 38 let z Litvínova si od policistů odnesl záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Hmotná škoda nebyla dosud vyčíslena.

Hloupou zábavou se v pozdně nočních hodinách o víkendu bavil zatím neznámý poberta, který na ulici mosteckého sídliště Výsluní nezjištěným způsobem zapálil dva kusy plastových kontejnerů na odpad. Na místě zasahovali hasiči. K poškození vedle zaparkovaných vozidel naštěstí nedošlo. Hmotnou škodu vyčíslila poškozená firma na částku 14 000 korun. Případem trestného činu poškození cizí věci se zabývají mostečtí policisté.

nprap. Ludmila Světláková

Most 1. července 2019

