Výtržník se ve Slatině pohyboval vícekrát

Brněnští policisté pátrají po totožnosti muže, který se ve Slatině měl dopouštět neslušného chování. Policejní hlídku přivolali svědci, které pohoršovalo jednání muže na zastávce MHD Langrova, kde na trolejbus čekali cestující. Dle šetření policistů se neznámý muž na místě pohyboval vícekrát. Mělo by se jednat o muže ve věku asi 50 – 60 let, přibližně 175 cm vysokého, s upraveným knírkem i vlasy tmavé barvy. Zajímavým markantem by mohla být skutečnost, že neměl žádné zuby. Kriminalisté se proto obracejí na všechny, kteří znají totožnost neznámého muže, nebo přímo na muže samotného, aby se přihlásili na linku 158 a celou záležitost tak pomohli osvětlit.

mjr. Petra Ledabylová, 30.6.2022

