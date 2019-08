Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výtržnictví a ublížení na zdraví

KLADENSKO - Policisté převezli podezřelé pachatele na policejní služebnu.

V podvečerních hodinách dne 28. srpna 2019 policisté oddělení hlídkové vyjížděli od obce Smečno, kde došlo k násilí mezi osobami na veřejném prostranství a k údajnému agresivnímu jednání.

Před domem v ulici T. G. Masaryka nastala potyčka mezi muži, kdy nejprve jednačtyřicetiletý muž fyzicky teleskopickým obuškem udeřil do hlavy dvaadvacetiletého muže, který bezprostředně na toto napadení zareagoval fyzickým útokem. K tomuto fyzickému napadení se přidali další dva muži ve věku čtyřiadvacet let. Napadenému jednačtyřicetiletému muži způsobila trojice násilníků tímto fyzickým útokem několik zranění, s kterými by převezen k lékařskému ošetření do slánské nemocnice.

Zasahující prvosledová policejní hlídka na místě incidentu nejprve provedla prvotní policejní šetření a byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky. Následně policisté vyzvali muže ve věku dvaadvacet a čtyřiadvacet let k podání vysvětlení protiprávního jednání na veřejném prostranství a oba byli převezeni služebními vozidly na policejní služebnu ve Slaném.

Na základě policejního šetření jsou tři muži z Kladenska podezřelí z trestného činu úmyslné ublížení na zdraví a výtržnictví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. srpna 2019

vytisknout e-mailem