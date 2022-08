Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výtržnictví

J.Hradec–Dačice–Masturboval před ženami na cyklostezce i u rybníka.

Jindřichohradečtí kriminalisté nyní trestně stíhají podezřelého muže pro přečin výtržnictví, jelikož se měl „uspokojovat“ nejméně ve dvou případech před ženami z Dačic. Poprvé v přesně nezjištěný den, koncem měsíce srpna 2021 na cyklostezce, směrem z obce Dačice na Dolní Němčice měl sledovat poškozenou, která z něho měla strach a když se za podezřelým mužem ohlédla, spatřila, jak ve vzdálenosti několika metrů stojí za ní a masturbuje. Poškozená rychlou chůzí pokračovala na hlavní silnici, přičemž jí měl podezřelý několik minut pronásledovat, až do doby, než zašla za zatáčku, kde začala utíkat směrem k hlavní silnici.

Ve druhém případě dne 7. června 2022 si podezřelý muž v 16:00 hodin vyhlédl poškozenou, kterou sledoval od rybníka "Vražda" až do místa jejího trvalého bydliště v Dačicích. Poté co poškozená vešla do bytového domu, tak přes prosklené vchodové dveře zahlédla, jak muž stojí směrem k ní, v ruce drží svůj penis a onanuje.

Policejní komisařka včerejšího dne 18. srpna vydala usnesení o zahájení trestního stíhání, které si podezřelý muž v nejbližších dnech převezme.

19. srpna 2022

