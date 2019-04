Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Výtržnictví

KARLOVARSKO – K napadením došlo na místě veřejnosti přístupném.

Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality řeší dva případy výtržnictví. Na začátku března v nočních hodinách došlo v obci Toužim k potyčce mezi dvěma muži ve věku 36 a 40 let. Mladší z mužů měl toho druhého po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout. Nejprve ho měl udeřit údery pěstí do obličeje, poté ho měl srazit na zem, kde v napadení pokračoval dalšími několika údery pěstí, ale i kopy do obličeje. Se zraněním vyhledal napadený muž lékařské ošetření v nemocnici. Výtržník se takového jednání dopustil i přesto, že byl v minulosti Okresním soudem v Karlových Varech mimo jiné za trestný čin Výtržnictví odsouzen. Kriminalisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu Výtržnictví, za který mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Sdělení podezření ze spáchání přečinů Výtržnictví a Ublížení na zdraví ve stádiu pokusu si od kriminalistů převzal 24letý muž z Karlových Varů. Takového jednání se dopustil na konci března v prostorách karlovarské prodejny zboží. Zde došlo v podvečerních hodinách mezi ním a dalším 24letým mužem ke slovní potyčce. Když pak vyšli ven před obchod, měl ho zde podezřelý muž napadnout, a to několika ránami pěsti do obličeje a do těla. Poškozený muž měl upadnout na zem a ještě zde ho výtržník několikrát kopl do těla. Se zraněním vyhledal lékařské ošetření v nemocnici s předpokládanou dobou léčení nejméně 14 dnů. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

3. 4. 2019

