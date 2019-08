Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výtržnictví

Prachatice – Netolice – Muž napadl dvě ženy, jedna z nich musela vyhledat lékařské ošetření. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 56letému muži z Prachaticka z přečinu výtržnictví. Podezřelý napadl v první polovině srpna v přízemním bytě v Netolicích dvě ženy, a to v přítomnosti dalších tří osob. Nejprve napadl odstrčením jednu ženu, která spadla na konferenční stolek, a poté uštědřil ránu pěstí do obličeje druhé ženě. Ta utrpěla zranění, se kterými skončila na traumatologické ambulanci. Netoličtí policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý agresor bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. srpna 2019

