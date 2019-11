Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výtržnictví

Prachatice – Vitějovice – Výtržník rozdával pěsti i kopy. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 24letému muži z Prahy z přečinu výtržnictví. Podezřelý v první polovině října fyzicky napadl před pátou hodinou ranní u čerpací stanice v obci Vitějovice druhého muže. Nejprve ho srazil na zem, klekl si na něho a několikrát ho udeřil pěstí do hlavy, poté vstal a ještě ho pravou nohou kopl do obličeje, čímž se namístě veřejnosti přístupném dopustil hrubé neslušnosti. Poškozený lékařské ošetření nevyhledal. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

21. listopadu 2019

vytisknout e-mailem