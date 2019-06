Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výtržníci skončili na policii

MOST - Jeden rozbil výlohu, druhý házel nábytkem; Sotva pobyl na svobodě, je opět za mřížemi.

V objektu vytrhli stropní podhledy, šli s nimi do sběrny

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci dva muže ve věku 23 a 20 let, oba z Mostu. Ti se měli vloupat na mosteckém sídlišti Pod Šibeníkem do komerčního objektu, kam vnikli za použití násilí. Uvnitř budovy měli odcizit vodovodní baterie a vytrhat stropní hliníkové podhledy o váze přes 36 kilogramů, které následně odevzdali do jedné mostecké sběrny druhotných surovin. Poškozená firma vyčíslila škodu na částku 52 tisíc korun. Oba Mostečané již byli pro majetkové delikty v minulosti odsouzeni a za toto jednání jim hrozí až tříletý test odnětí svobody s ohledem právě na kriminální minulost.

V noční době rozbil výlohu provozovny, nadýchal alkohol

Záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci si od mosteckých policistů vyslechl 29letý muž z Litvínova. Ten měl o víkendu v Mostě na sídlišti Zahradní v pozdně nočních hodinách před objektem poškodit úderem skleněnou výplň výlohy u jedné z tamních provozoven. Hlídka policie muže na místě přistihla a převezla ho na policejní služebnu, kde muže podrobila dechové zkoušce na alkohol a ta byla pozitivní. Poškozený majitel odhadl škodu na částku šest tisíc korun. Podezřelý policistům uvedl, že zakopl a na výlohu upadl. Podle šetření policie však šlo o úmyslné jednání.

Recidivista opět za mřížemi

V lednu přišel z vězení a už tam zase je. Muž ve věku 31 let z Litvínova měl o víkendu v jednom mosteckém supermarketu odcizit čokolády za 3 600 korun, které si ukryl do tašky a prošel pokladnou bez zaplacení. Na místě byl zadržen ostrahou prodejny a předán policii. Ta muži v tzv. super zkráceném přípravném řízení předala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže a okresní soud tento týden muže odsoudil k nepodmíněnému trestu. V úterý byl Litvínovan eskortován do vězeňského zařízení.

Zapomněl na slušné vychování

V policejní cele skončil muž, který měl v Mostě ve večerních hodinách přijít k bytu své příbuzné a tam měl vykopnout vstupní dveře a následně do bytu neoprávněně vstoupil. Tam měl příbuzné a přítomné své bývalé přítelkyni nadávat a házet s nábytkem. Ke zranění přítomných osob v bytě nedošlo. Přivolaná policie na místě podezřelého zadržela a po provedeném šetření 28letému muži z Mostu sdělila podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Hmotná škoda poškozené nevznikla.

Most, dne 28. 6. 2019

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem