Vytržený mobil

MOSTECKO - Ženě hrozí další vězení; Vloupačka do auta i prodejny.

Na obvodním oddělení Hamr si od policistů převzala sdělení podezření 37letá žena z Litvínova ze spáchání trestného činu krádež. Ta měla o zářijovém státním svátku odcizit mobilní telefon. V odpoledních hodinách přistoupila k jisté ženě, kterou zná delší dobu. Té podezřelá vytrhla elektroniku z ruky a odešla do přilehlého panelového domu. Telefon v hodnotě 1900 korun si údajně přisvojila, protože ji poškozená dlužila tři stovky. Okradená žena podezřelou ještě žádala k navrácení věci. To se ovšem nesetkalo s pochopením ani s úspěchem. Litvínovanka zřejmě nedomyslela následky svého jednání, které bude pro ní přitěžující. V posledních letech byla několikrát potrestána soudem za majetkové delikty. Několikaměsíční trest odnětí svobody vykonala dokonce letošní rok. V této věci krádeže vedou hamerští policisté zkrácené přípravné řízení. Uzná-li soud ženu z Litvínova vinnou, hrozí jí návrat do vězení až na tři roky.

Vloupačka do auta i prodejny

Mostecký vyšetřovatel zahájit trestní stíhání 41letého muže ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Ten měl v polovině prázdnin v nočních hodinách násilím poškodit zaparkovaný vůz Mercedes v ulici Bělehradská. Do automobilu neoprávněně vstoupil a po odchodu majitele připravil o vrtačku, brusku, míchačku, reflektor, alu disky, rybářské vybavení a další uložené věci. Včetně poškození vozidla způsobil škodu ve výši 13 tisíc korun. Většinu odcizených věcí policisté zajistili a vrátili majiteli. Zbytek lupu obviněný prodal a peníze utratil. S tím, že byl minulý rok za majetkové delikty mosteckým soudem potrestán, si hlavu asi neláme. Na vrub mu totiž přistál další skutek, který podle policistů spáchal po třech týdnech od předchozí vloupačky. Tentokrát se v ranních hodinách stala objektem jeho zájmu prodejna poblíž fotbalového stadionu. Stíhaný se s tím zřejmě moc nemazlit. Kamenem rozbil skleněnou výplň a snažil se vstoupit do prostoru obchodu. Tam byl ovšem vyrušen zaměstnankyní prodejny, a proto z místa utekl. I tak Mostečan napáchal hmotnou škodu 4500 korun. V případě uznání jeho viny je zákonem stanovená horní hranice trestu až tři roky.

13. října 2022

