Vytasil nůž a bodl

MOST - Podezřelý z krádeže bodl pracovníka ostrahy a utekl, policie ho našla; V trafice odcizil ženě portmonku.

Dobrou práci odvedli policisté hlídkové služby spolu s kolegy obvodního oddělení Most Zahradní a kriminalisty. Podařilo se jim jednak odhalit totožnost muže, který měl napadnout nožem pracovníka ostrahy mosteckého supermarketu krátce po krádeži a posléze ho i vypátrat. V úterý ho policisté zadrželi v jednom bytě na sídlišti Zahradní. Muž ve věku 34 let měl v neděli v poledne v prodejně na sídlišti Zahradní v Mostě odcizit drogistické zboží za 284 korun, které si ukryl do tašky a následně odešel z prodejny bez zaplacení. Pracovník ostrahy ho zastavil jako podezřelého a vyzval ho k vrácení věcí. Muž mu nechtěl vydat tašku s lupem a zrychloval svoji chůzí a poté ostraze vyhrožoval bodnutím. Pracovník prodejny opakovaně požadoval vrácení lupu, když na něj náhle a nečekaně podezřelý zaútočil s nožem v ruce a bodl ho do paže. Pak i s nožem z místa rychle zmizel. Napadený skončil se zraněním v nemocnici s bodnou ránou, která si vyžádá operativní zákrok s dobou léčením déle jak 42 dní. Vyšetřovatel nyní muže obvinil z přečinu výtržnictví, krádeže a zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Za podobné jednání byl obviněný již v posledních třech letech potrestán a trest vykonal letos v květnu. Vyšetřovatel podal podnět k vazebnímu stíhání obviněného. Tomu za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let.

Pod tepláky ukryl dvě značková trička

Na policejním oddělení skončil 33letý muž z Mostu. Ten měl v centru Mostu v obchodním domě v jedné prodejně se sportovním zbožím odcizit dvě značková trička v celkové hodnotě 1 298 korun, které se uschoval pod tepláky. Zboží u pokladny nezaplatil a prodejnu chtěl opustit. Na místě byl zadržen pracovníkem ostrahy a následně předán policii. Ta zjistila, že Mostečan byl již za podobný delikt letos odsouzen a sdělila mu ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Lup, který chtěl podezřelý zpeněžit, byl nepoškozený vrácen zpět do prodeje. Muži za krádež hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Z prodejny odvezl košík i se zbožím, které neplatil

Policisté mosteckého obvodního oddělení sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, kterého se měl dopustit v jednom mosteckém supermarketu 57letý muž z Mostu. Ten si do nákupního vozíku dal různé potravinové a drogistické zboží v celkové hodnotě 3 780 korun, který vyvezl z prodejny a ten poté nechal odstavený na parkovišti u jednoho auta. Z místa následně utekl. Lup byl zajištěn pracovníky prodejny. Totožnost muže odhalili policisté mosteckého oddělení na základě osobní a místní znalosti. Za krádež byl již letos odsouzen k podmíněnému trestu.

Cizí peníze utratil za tabák

Nepoctivě se zachoval 73letý muž z Mostu. Ten byl koncem srpna v jedné mostecké trafice, kde si všiml na prodejním pultu položené peněženky, která patřila přítomné zákaznici. Muž se měl cizí peněženky nepozorovaně zmocnit a následně prodejnu kvapem opustil. V peněžence našel peníze, doklady a platební kartu. Údajně si ponechal jen peníze, které utratil za kuřivo a ostatní věci prý zahodil. Policisté muže zadrželi tento měsíc na ulici poblíž prodejny a sdělili mu ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže na osobě a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

