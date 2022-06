Výstupní zdravotní prohlídky II

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



na základě Vaší odpovědi žádám o uvedení všech důvodů pro neprovedení výstupní prohlídky u propouštěných příslušníků, o kterých píšete, cituji: „K tomu však povinný subjekt dodává, že důvodů pro neprovedení výstupní prohlídky může být více…..“, a to v souladu se zákonem. Dle platné zákonné normy je totiž jediným důvodem pro neprovedení výstupní prohlídky úmrtí příslušníka, tedy je na místě řádně Vámi uváděné důvody vysvětlit a podložit zákonnou normou a vysvětlit kolizi s Vaším tvrzením a metodikou Ministerstva vnitra ČR (viz příloha), která postup při propouštění příslušníků a povinnosti provést lékařskou prohlídku u všech těchto příslušníků i Policii ČR ukládá.“



Policie České republiky sdělila žadatelce k uvedenému dotazu následující informace:



Podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, se výstupní prohlídka příslušníka provádí před skončením služebního poměru. Dále se provádí i před převedením příslušníka na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo před ukončením rizikového výkonu služby. Účelem výstupní prohlídky je zjištění zdravotního stavu příslušníka v době ukončení výkonu služby.



V aplikační praxi však nastávají situace, kdy příslušník výstupní prohlídku neabsolvuje, neboť neexistují právní nástroje, jak návštěvu lékaře u končících příslušníků vynutit. Někteří příslušníci se například nepodrobí výstupní prohlídce (odmítnou ji absolvovat), přičemž jsou si vědomi toho, že neuposlechnutím rozkazu dostavit se k této prohlídce poruší služební kázeň. To však nemá téměř žádné důsledky pro příslušníka, neboť případné řízení a rozhodnutí ve věcech kázeňských by z důvodu skončení služebního poměru nebylo realizovatelné a hlavně vykonatelné.



Může se rovněž stát, že se výstupní prohlídka nestihne provést do skončení samotného služebního poměru, a to zejména v případech propuštění podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť nelze objektivně požadovat výstupní prohlídku ještě před doručením rozhodnutí o propuštění. Podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona příslušník musí být propuštěn, jestliže porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Podle § 42 odst. 5 písm. a) zákona služební poměr příslušníkovi skončí dnem doručení rozhodnutí o propuštění.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 24. 6. 2022

