Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Výstřel v Seifertově ulici

Kriminalisté pracují na objasnění příčin incidentu, při kterém byla výstřelem zraněna žena.

Od časných ranních hodin pracují pražští kriminalisté na objasnění příčin incidentu, který se stal dnes půl hodiny po půlnoci v Seifertově ulici. Podle prvotních informací mělo dojít na ulici k potyčce mezi dvěma skupinkami osob. Na jedné straně muž a žena, na straně druhé osádka stříbrného vozidla Opel Astra. Během incidentu mezi zúčastněnými došlo i k výstřelu, kdy projektil zranil ženu na levé noze. Následně se zbraně zmocnil člen osádky, který s ní nasedl do vozidla, a spolu s ostatními odjel ve směru do ulice U Bulhara. Žena byla s lehkým zraněním následně převezena do nemocnice.

Kriminalisté v současné chvíli provádějí standardní úkony trestního řízení a v této souvislosti se obracejí na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud jste se stali svědky celého incidentu, kontaktujte prosím linku 158. Svým svědectvím můžete přispět k objasnění případu.

por. Mgr. Jan Rybanský – 13. září 2020

vytisknout e-mailem