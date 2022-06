Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Výstřel v areálu nemocnice v Třinci

Frýdek-Místek - třinečtí kriminalisté obvinili a sdělili podezření dvěma mužům

Aktualizace ke dni 9. 6. 2022

Třinečtí kriminalisté také dnes pokračují v procesních úkonech v souvislosti se včerejším výstřelem v areálu nemocnice v Třinci. V průběhu včerejšího a dnešního dne proběhly domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor. Dále kriminalisté vyslechli svědky a ostatní osoby, zajistili u jednoho z podezřelých 5 ks zbraní a přes 1 500 ks střeliva. Zajištěné zbraně a střelivo budou zaslány k odbornému zkoumání.

Dále kriminalisté činili procesní úkony také se zadrženými muži (ve věku 44 a 46 let). Mladšího ze zadržených obvinil dnes policejní komisař ze zločinu vydírání a přečinu výtržnictví a staršímu muži bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.

Protiprávního jednání se měli dopustit tím, že dne 8. 6. 2022 dvě hodiny po půlnoci nejprve starší z mužů při převozu sanitním vozidlem do nemocnice k ošetření, měl vyhrožovat zasahujícím zdravotníkům fyzickým napadením a zastřelením. Po příjezdu sanitky na parkoviště nemocnice a vystoupení ze sanitky měl odmítnout lékařskou pomoc a následně nereagovat na výzvy ostrahy k opuštění areálu. Měl začít kopat, bouchat do dveří vedoucích k chirurgické ambulanci a po opakované výzvě hlídače, jej měl fyzicky napadnout. Byl ostrahou zpacifikován a po chvíli puštěn.

V těchto okamžicích se vkládá do konfliktu i mladší obviněný muž (známý prvního). Měl zde mít také slovní a fyzický konfliktu s ostrahou nemocnice, poté měl odjet do svého bydliště, kde si měl vzít dvě legálně držené zbraně a vrátit se zpět k nemocnici. U vrátnice měl pod pohrůžkou namířené zbraně (samonabíjecí pušky) požadovat po pracovnicích ostrahy, aby si lehli, když neuposlechli, tak ze zbraně vystřelil do země. Na pracovnici vrátnice měl zakřičet, aby mu otevřela vjezdovou závoru. Žena z důvodu obavy o svůj život, tak učinila. Vjel do areálu, kde hledal svého známého, který se však zde již nenacházel a po chvíli odjel pryč. Krátce po události byli oba muži zadrženi v místě bydliště jednoho z nich. Mladšímu z mužů hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let a byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Protiprávní jednání staršího z mužů je řešeno na svobodě a hrozí mu trest odnětí svobody do výše tří let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

9. 6. 2022

Dnes v brzkých ranních hodinách došlo v areálu nemocnice v Třinci k výstřelu, ke zranění osob nedošlo. V této souvislosti policisté speciální pořádkové jednotky zadrželi dvě osoby. V tuto chvíli probíhají procesní úkony, zadržení jsou v podnapilém stavu a budeme s nimi pracovat, jakmile to okolnosti dovolí. K výstřelu došlo po slovním a fyzickém konfliktu mezi ostrahou objektu a jedním ze zadržených mužů. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání. Zajistili jsme zbraň, kterou měl mít podezřelý na místě události. Jedná se o legálně drženou samonabíjecí pušku.

mjr. Pavla Jiroušková , 8. 6. 2022

