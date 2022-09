Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vystoupil z autobusu a bez rozhlédnutí přebíhal silnici, srazilo ho auto

ČESKOLIPSKO - Mladíka do nemocnice transportoval vrtulník

Dnes kolem 14.15 přijel meziměstský autobus od České Lípy na zastávku ve Volfarticích, kde vystoupilo několik lidí. Mezi nimi byl i 17letý mladík, který se rozhodl přeběhnout silnici ještě dříve, než autobus zastávku opustil. V bezpečném překonání silnice mu bránily špatné výhledové podmínky a on vběhl rovnou pod kola osobnímu vozidlu značky Škoda Superb, který tudy projížděl ve směru od Kamenického Šenova. Jeho řidič už zastavit na tak krátkou vzdálenost nedokázal na narazil do něj přední částí vozu.Chlapec si následně stěžoval na bolesti, a proto ho zdravotnická záchranná služba transportovala vrtulníkem do liberecké nemocnice. Nešťastnou dopravní událost zaznamenala palubní kamera vozidla jedoucího za superbem a na základě získaného obrazového materiálu jsme mohli její průběh objektivně vyhodnotit. Pod článkem nabízíme fotografii místa nehody.

21. 9. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna místo nehody Volfartice Detailní náhled

