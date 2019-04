Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vysoká rychlost i další přestupky

ZNOJEMSKO: Téměř pět desítek řidičů nerespektovalo povolenou rychlost.

Od pátku do neděle jsme na silnicích Znojemska a Moravskokrumlovska zaznamenali při měření rychlostí několik závažnějších dopravních přestupků. Jednak to bylo nerespektování maximální povolené rychlosti například v obcích Litobratřice, Tasovice, Miroslav, Hevlín, Pavlice, Grešlové Mýto nebo Vémyslice, ale i mimo obce. Naší pozornosti neuniklo téměř pět desítek překročených rychlostí. Nejvyšší hodnotu jsme naměřili v pátek o půl třetí odpoledne v obci Pavlice. Dvaapadesátiletý muž se tudy s vozidlem Audi A7 řítil rychlostí 83 km/h. S uložením pokuty na místě nesouhlasil a požadoval dořešení jeho protiprávního jednání u přestupkové komise. Ve stejné obci v neděli před devátou hodinou ranní projížděl s osobním autem Renault Clio čtyřiačtyřicetiletý muž. Důvodem k jeho zastavení bylo také překročení rychlosti. Jednalo se o hodnotu 66 km/h. Potom však vyšlo ještě najevo, že má platnou blokaci řidičského oprávnění do srpna letošního roku a jeho autu skončila platnost technické kontroly v únoru tohoto roku. Jeho protiprávním jednáním se též bude zabývat příslušný správní orgán., jemuž tyto dopravní přestupky oznámíme. Dva tisíce korun na místě jsme pak uložili sedmatřicetiletému řidiči osobního vozu Mercedes. Ten na silnici I/53 u křižovatky mezi obcemi Damnice a Miroslav jel rychlostí 127 km/h a navíc v těchto místech předjížděl přes plnou čáru. Přestupek jsme zaznamenali v pátek před druhou hodinou odpolední.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 1. dubna 2019

